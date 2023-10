Fabio Di Giannantonio (3º): "No quería estropear nada".

Para Fabio Di Giannantonio, la semana pasada debió parecer un sueño. Tras terminar cuarto en la carrera de Mandalika, que el italiano celebró con su equipo Gresini como el mejor privado, el sábado logró su primer podio en el Campeonato del Mundo de MotoGP en el GP de Australia. "Diggia" hizo rugir su Ducati hasta la tercera posición tras 27 vueltas, e incluso la victoria estuvo al alcance de la mano, ya que la diferencia con el ganador Johann Zarco (Ducati) era de sólo 0,477 segundos.

"Cuando me han permitido subir al podio, me he sentido increíblemente feliz. Tenía ganas de llorar, aunque no lo he hecho. Sentí una alegría muy profunda en mi interior", explicó Fabio Di Giannantonio tras la carrera en Phillip Island. "Como siempre he dicho, trabajamos muy duro para estos momentos y ahora por fin lo he conseguido. Estoy muy orgulloso de mi evolución porque hemos hecho un gran trabajo este año".

El italiano añadió a continuación: "Simplemente estoy orgulloso. Orgulloso de mi equipo, de mi gente en casa y finalmente de mí mismo. He hecho una gran carrera, increíble. Podemos estar contentos y aprender de ello".

¿Qué sintió el piloto de Ducati durante la carrera? "Ha sido una montaña rusa de emociones. La salida fue muy buena y pensé que iba a ser un buen día. Cuando pude alcanzar a Brad, me dije a mí mismo que estaba pilotando muy fuerte", resumió el piloto de 25 años. "Pero cuando el neumático ha empezado a ceder un poco, he tenido que intentar afrontar la situación de la mejor manera posible. Al final alcanzamos a Jorge y de repente hubo incluso la posibilidad de ganar."

"La última vuelta ha sido una locura. En la curva 4 estábamos todos juntos. Con otros pilotos en ese grupo habría intentado ganar, pero Jorge y Pecco estaban en medio, así que no quería arruinarlo todo. Aún así he dado el máximo, por eso he acabado en el podio", ha concluido el piloto de Ducati, cuyo puesto ocupará el año que viene la superestrella Marc Márquez.

"Actualmente estoy en paro", sabe Di Giannantonio, que concluye: "Deberían poner un micrófono en el casco, porque después de cruzar la línea de meta grité mucho. Fue un momento fantástico. Pero sólo me di cuenta de verdad cuando entré en el parc fermé y pude celebrarlo con el equipo. Intentaré por todos los medios estar allí también en 2024".

Resultado de la carrera de MotoGP, Phillip Island, 21.10.2023

1º Zarco, Ducati, 27 rds en 40:39.446 min

2º Bagnaia, Ducati, + 0.201sec

3º Di Giannatonio, Ducati, + 0.477

4º Binder, KTM, + 0.816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9,283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12.523

11º Viñales, Aprilia, + 13.992

12º Marini, Ducati, + 17.078

13º Oliveira, Aprilia, + 19.443

14º Quartararo, Yamaha, + 20.949

15º Marc Márquez, Honda, + 21.118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37.663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19º Nakagami, Honda, + 37.758

Caída: Joan Mir

No ha salido: Alex Rins

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 31 de 40 carreras

1º Bagnaia, 366 puntos. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 2241. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 165. 7. Zarco 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nilsson 65. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 526 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1.Prima Pramac Racing, 526 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.