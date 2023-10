Fabio Di Giannantonio (3e) : "Je ne voulais rien gâcher

Pour Fabio Di Giannantonio, la semaine passée doit ressembler à un rêve. Après avoir terminé quatrième de la course de Mandalika, ce que l'Italien a pu fêter comme il se doit avec son équipe Gresini en tant que meilleur pilote privé, il a réussi à décrocher son premier podium dans le championnat du monde MotoGP lors du GP d'Australie samedi. Après 27 tours, "Diggia" a pris la troisième place sur sa Ducati et la victoire était même à sa portée, puisqu'il n'était qu'à 0,477 seconde du vainqueur Johann Zarco (Ducati).

"Quand j'ai pu monter sur le podium, j'étais incroyablement heureux. Je ne pouvais pas m'empêcher de pleurer, même si je ne l'ai pas fait. J'ai vraiment ressenti une joie profonde en moi", a déclaré Fabio Di Giannantonio après la course de Phillip Island. "Comme je l'ai toujours dit, nous travaillons si dur pour ces moments et maintenant j'y suis enfin parvenu. Je suis très fier de mon évolution car nous avons fait un travail formidable cette année".

L'Italien a ensuite ajouté : "Je suis tout simplement fier. Fier de mon équipe, de mes gens à la maison et, finalement, de moi-même. J'ai fait une course très forte, c'était tout simplement incroyable. Nous pouvons être heureux et en tirer des leçons".

Comment le pilote Ducati a-t-il ressenti la course ? "C'était un grand huit d'émotions. Le départ était très bon et je me suis dit que ce serait une bonne journée. Quand j'ai pu rattraper Brad, je me suis dit que j'étais vraiment fort", a résumé le pilote de 25 ans. "Mais quand le pneu a commencé à céder un peu, j'ai dû essayer de gérer la situation au mieux. A la fin, nous avons rattrapé Jorge et tout à coup, il y avait même une possibilité de victoire".

"Le dernier tour était tout simplement fou. Au virage 4, nous étions tous ensemble. Avec d'autres pilotes dans ce groupe, j'aurais essayé de gagner, mais Jorge et Pecco étaient au milieu, je ne voulais pas tout gâcher. J'ai quand même donné le maximum, c'est pourquoi je suis monté sur le podium", a conclu le pilote Ducati, dont la place sera prise l'année prochaine par la superstar Marc Márquez.

"Je suis actuellement au chômage", sait Di Giannantonio, qui a ajouté en conclusion : "Il faudrait installer un micro dans le casque, car j'ai beaucoup crié après avoir franchi la ligne d'arrivée. C'était un moment fantastique. Mais je ne l'ai vraiment réalisé que lorsque je suis entré dans le parc fermé et que j'ai pu faire la fête avec l'équipe. Je vais tout faire pour être encore là en 2024".

Résultat MotoGP Race, Phillip Island, 21.10.2023

1. Zarco, Ducati, 27 rdn en 40:39,446 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201sec

3. Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14e Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Chute : Joan Mir

Pas au départ : Alex Rins

Classement au championnat du monde MotoGP après 31 courses sur 40

1. Bagnaia, 366 points. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 2241. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 165. 7. Zarco 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 526 points (champion du monde). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.



Championnat du monde par équipes :

1.Prima Pramac Racing, 526 points. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.