Fabio Di Giannantonio (3°): "Non volevo rovinare nulla".

Per Fabio Di Giannantonio, l'ultima settimana deve essere sembrata un sogno. Dopo il quarto posto nella gara di Mandalika, che l'italiano ha festeggiato con il suo team Gresini come miglior pilota privato, sabato ha ottenuto il suo primo podio nel Campionato del Mondo MotoGP nel GP d'Australia. "Diggia" ha portato la sua Ducati in terza posizione dopo 27 giri, e anche la vittoria era a portata di mano, dato che il distacco dal vincitore Johann Zarco (Ducati) era di soli 0,477 secondi.

"Quando mi hanno permesso di salire sul podio, ero incredibilmente felice. Dovevo piangere, anche se non l'ho fatto. Ho provato una gioia davvero profonda dentro di me", ha spiegato Fabio Di Giannantonio dopo la gara di Phillip Island. "Come ho sempre detto, lavoriamo duramente per questi momenti e ora finalmente ci sono riuscito. Sono molto orgoglioso del mio sviluppo perché abbiamo fatto un ottimo lavoro quest'anno".

L'italiano ha poi aggiunto: "Sono semplicemente orgoglioso. Orgoglioso della mia squadra, della mia gente a casa e infine di me stesso. Ho fatto una gara forte, incredibile. Possiamo essere felici e imparare da questo".

Cosa ha provato il pilota della Ducati in gara? "È stata una montagna russa di emozioni. La partenza è stata molto buona e pensavo che sarebbe stata una buona giornata. Quando sono riuscito a raggiungere Brad, mi sono detto che stavo andando molto forte", ha riassunto il 25enne. "Ma quando il pneumatico ha iniziato a cedere un po', ho dovuto cercare di gestire la situazione nel miglior modo possibile. Alla fine abbiamo raggiunto Jorge e improvvisamente c'era anche la possibilità di vincere".

"L'ultimo giro è stato pazzesco. Alla curva 4 eravamo tutti insieme. Con altri piloti in quel gruppo avrei cercato di vincere, ma Jorge e Pecco erano nel mezzo, quindi non volevo rovinare tutto. Ho comunque dato il massimo, per questo sono finito sul podio", ha concluso il pilota della Ducati, il cui posto sarà preso dalla superstar Marc Márquez il prossimo anno.

"Al momento sono disoccupato", fa sapere Di Giannantonio, che conclude: "Dovrebbero mettere un microfono nel casco, perché dopo aver tagliato il traguardo ho urlato molto. È stato un momento fantastico. Ma me ne sono reso conto solo quando sono arrivato al parco chiuso e ho potuto festeggiare con la squadra. Farò di tutto per esserci anche nel 2024".

Risultato gara MotoGP, Phillip Island, 21.10.2023

1° Zarco, Ducati, 27 giri in 40:39.446 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,201sec

3° Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4° Binder, KTM, + 0,816

5° Martin, Ducati, + 1,008

6° Bezzecchi, Ducati, + 8.827

7° Miller, KTM, + 9.283

8° Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.387

9° Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10° Bastianini, Ducati, + 12.523

11° Viñales, Aprilia, + 13.992

12° Marini, Ducati, + 17,078

13° Oliveira, Aprilia, + 19.443

14° Quartararo, Yamaha, + 20.949

15° Marc Márquez, Honda, + 21.118

16° Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17° Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18° Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19° Nakagami, Honda, + 37.758

Caduta: Joan Mir

Non è partito: Alex Rins

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 31 gare su 40

1° Bagnaia, 366 punti. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 2241. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 165. 7. Zarco 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 526 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 296. 3° Aprilia 274. 4° Yamaha 154. 6° Honda 150.



Campionato del mondo a squadre:

1.Prima Pramac Racing, 526 punti. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.