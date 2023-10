Fabio Di Giannantonio (3º): "Não quis estragar nada".

A equipa Gresini celebrou mais um pódio de MotoGP no GP da Austrália com Fabio Di Giannantonio. O piloto da Ducati bateu Brad Binder e Jorge Martin na última volta para ficar em terceiro lugar.

Para Fabio Di Giannantonio, a última semana deve ter parecido um sonho. Depois de terminar em quarto na corrida de Mandalika, que o italiano celebrou com a sua equipa Gresini como o melhor privado, conseguiu o seu primeiro pódio no Campeonato do Mundo de MotoGP no GP da Austrália no sábado. "Diggia" levou a sua Ducati à terceira posição após 27 voltas, e até a vitória estava ao alcance, já que a diferença para o vencedor Johann Zarco (Ducati) era de apenas 0,477 segundos.

"Quando me foi permitido subir ao pódio, fiquei incrivelmente feliz. Tive vontade de chorar, embora não o tenha feito. Senti uma alegria muito profunda dentro de mim", explicou Fabio Di Giannantonio após a corrida em Phillip Island. "Como sempre disse, trabalhamos muito para estes momentos e agora consegui-o finalmente. Estou muito orgulhoso da minha evolução porque fizemos um ótimo trabalho este ano."

O italiano acrescentou: "Estou orgulhoso. Orgulhoso da minha equipa, do meu pessoal em casa e, finalmente, de mim próprio. Fiz uma corrida forte, foi simplesmente incrível. Podemos estar felizes e aprender com isso."

Qual foi a sensação da corrida para o piloto da Ducati? "Foi uma montanha-russa de emoções. A partida foi muito boa e pensei que ia ser um bom dia. Quando consegui apanhar o Brad, disse a mim mesmo que estava a andar muito forte," resumiu o piloto de 25 anos. "Mas quando o pneu começou a ceder um pouco, tive de tentar lidar com a situação da melhor forma possível. No final, alcançámos o Jorge e, de repente, havia mesmo a possibilidade de uma vitória."

"A última volta foi uma loucura. Na curva 4 estávamos todos juntos. Com outros pilotos naquele grupo eu teria tentado ganhar, mas o Jorge e o Pecco estavam no meio, por isso não quis estragar tudo. Mesmo assim dei o máximo, por isso acabei no pódio", concluiu o piloto da Ducati, cujo lugar será ocupado pela estrela Marc Márquez no próximo ano.

"Atualmente estou desempregado", sabe Di Giannantonio, concluindo: "Deviam pôr um microfone no capacete, porque depois de passar a meta gritei muito. Foi um momento fantástico. Mas só me apercebi disso quando entrei no parque fechado e pude festejar com a equipa. Vou tentar tudo para lá estar também em 2024."

Resultado da corrida de MotoGP, Phillip Island, 21.10.2023

1º Zarco, Ducati, 27 voltas em 40:39.446 min

2º Bagnaia, Ducati, +0,201sec

3º Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4º Binder, KTM, + 0,816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9,283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12,523

11º Viñales, Aprilia, + 13,992

12º Marini, Ducati, + 17,078

13º Oliveira, Aprilia, + 19,443

14º Quartararo, Yamaha, + 20,949

15º Marc Márquez, Honda, + 21,118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19º Nakagami, Honda, + 37,758

Queda: Joan Mir

Não começou: Alex Rins

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 31 de 40 corridas

1º Bagnaia, 366 pontos. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 2241. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 165. 7. Zarco 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 526 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1. Prima Pramac Racing, 526 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.