Pecco Bagnaia (2º): "Quería dar una oportunidad a los demás".

Después de tener que desviarse en la Q1, Francesco Bagnaia volvió con fuerza el sábado por la mañana en Phillip Island con la P3 en la parrilla. "El viernes no pasamos directamente a la Q2 porque nos concentramos en trabajar con el neumático medio trasero. Para la carrera, la elección del neumático se me aclaró rápidamente, ya que el desgaste aquí es enormemente alto", explicó Pecco, que no pudo entrar directamente en el top-10 por segunda vez consecutiva después de Mandalika.

Como la carrera principal se había adelantado al sábado debido a las previsiones meteorológicas, el líder del Campeonato del Mundo afrontó 27 vueltas de carrera por la tarde. Mientras su rival en el Campeonato del Mundo Jorge Martín (Prima Pramac Ducati) se distanciaba de los demás desde el principio, Bagnaia se encontró inicialmente sólo en la cuarta posición por detrás de Brad Binder y Fabio Di Giannantonio. Lo admitió: "Cuando los demás fueron mucho más rápidos que yo al principio de la carrera, tuve mis primeras dudas".

Pero el italiano de 26 años mantuvo la calma y supo gestionar la diferencia con los puestos del podio. En los últimos compases de la carrera, él y Johann Zarco (Prima Pramac Ducati), a la postre ganador, volvieron a recortar distancias, con lo que surgió un grupo de cuatro en la batalla por la segunda plaza. Al mismo tiempo, el cada vez menor agarre del neumático blando trasero de Martin hizo que el español perdiera cada vez más terreno.

"Esperaba que el neumático blando de Jorge entrara más rápido", señaló sorprendido Bagnaia, pero luego dijo: "A tres vueltas del final entró, así que pudimos alcanzarle en la última vuelta." Zarco fue el primero en adelantar al indefenso Martin. Bagnaia aprovechó esa maniobra y pasó a su rival por el título en la misma curva.

"En la penúltima vuelta ya sabía que le íbamos a adelantar porque tenía grandes problemas de tracción. Quería adelantarle lo antes posible porque éramos un grupo de cuatro y aún quería dar a los demás la oportunidad de pasar a Jorge", explicó su táctica el 27 veces ganador de un GP.

Mientras Bagnaia mantenía la segunda posición hasta la línea de meta, Martin retrocedía hasta la quinta plaza. Después de estar aún a siete puntos del Campeonato del Mundo tras el sprint de Mandalika, Bagnaia vuelve a liderar la clasificación general una semana después con 27 puntos de ventaja. Ya ha subido once veces al podio esta temporada, una más que en 2022: "En una semana pueden pasar muchas cosas", sonríe mientras mira la tabla del Campeonato del Mundo. "Aun así, tenemos que mantener la calma y la concentración para seguir estando constantemente delante".

Resultado de la carrera de MotoGP, Phillip Island, 21.10.2023

1º Zarco, Ducati, 27 rds en 40:39.446 mins.

2º Bagnaia, Ducati, + 0.201seg.

3º Di Giannatonio, Ducati, + 0.477

4º Binder, KTM, + 0,816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9,283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12.523

11º Viñales, Aprilia, + 13.992

12º Marini, Ducati, + 17.078

13º Oliveira, Aprilia, + 19.443

14º Quartararo, Yamaha, + 20.949

15º Marc Márquez, Honda, + 21.118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37.663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19º Nakagami, Honda, + 37.758

Caída: Joan Mir

No ha salido: Alex Rins

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 31 de 40 carreras

1º Bagnaia, 366 puntos. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 2241. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 165. 7. Zarco 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nilsson 65. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 526 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1.Prima Pramac Racing, 526 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.