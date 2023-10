Pecco Bagnaia (2e) : "Je voulais donner leur chance aux autres".

Après avoir dû faire un détour par la Q1, Francesco Bagnaia est revenu en force samedi matin à Phillip Island en prenant la troisième place sur la grille de départ. "Vendredi, nous n'avons pas réussi à passer directement en Q2, car nous nous sommes concentrés sur le travail avec le pneu arrière médium. Pour la course, le choix des pneus s'est alors rapidement imposé à moi, car l'usure est énorme ici", a expliqué Pecco, qui a manqué le saut direct dans le top 10 pour la deuxième fois consécutive après Mandalika.

La course principale ayant été avancée au samedi en raison des prévisions météorologiques, le leader du championnat du monde avait 27 tours de course à effectuer l'après-midi. Alors que son rival au championnat du monde Jorge Martin (Prima Pramac Ducati) s'est échappé dès le départ, Bagnaia ne s'est retrouvé qu'en quatrième position derrière Brad Binder et Fabio Di Giannantonio. Il avouait alors : "Quand les autres gars ont roulé nettement plus vite que moi en début de course, j'ai commencé à avoir des doutes".

Mais l'Italien de 26 ans est resté calme et a géré l'écart avec les places du podium. En fin de course, lui et le futur vainqueur Johann Zarco (Prima Pramac Ducati) se sont rapprochés, ce qui a donné lieu à un groupe de quatre pour la deuxième place. Dans le même temps, la perte d'adhérence du pneu arrière tendre de Martin a fait perdre de plus en plus de terrain à l'Espagnol.

"Je m'attendais à ce que le pneu tendre de Jorge se détériore plus rapidement", a constaté Bagnaia avec surprise, mais il a ensuite déclaré : "Il a craqué à trois tours de la fin, ce qui nous a permis de le rattraper dans le dernier tour". Zarco a été le premier à dépasser un Martin sans défense. Bagnaia a profité de cette manœuvre pour passer devant son rival en titre dans le même virage.

"Je savais déjà dans l'avant-dernier tour que nous allions le dépasser, car il avait d'énormes problèmes de traction. Je voulais le dépasser le plus rapidement possible, car nous étions un groupe de quatre et je voulais donner aux autres une chance de passer Jorge", a expliqué le 27 fois vainqueur du GP pour expliquer sa tactique.

Alors que Bagnaia a conservé la deuxième place jusqu'à la ligne d'arrivée, Martin a reculé jusqu'à la cinquième place. Alors qu'il avait encore sept points de retard au championnat du monde après le sprint de Mandalika, Bagnaia a repris la tête du classement général une semaine plus tard avec 27 points d'avance. Entre-temps, il est déjà monté onze fois sur le podium cette saison, une fois de plus qu'en 2022. "Il peut se passer beaucoup de choses en l'espace d'une semaine", sourit-il en regardant le tableau du championnat du monde. "Néanmoins, nous devons rester calmes et concentrés pour continuer à être constamment devant".

Résultat MotoGP Race, Phillip Island, 21.10.2023

1. Zarco, Ducati, 27 rdn en 40:39,446 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201sec

3. Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14e Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Chute : Joan Mir

Pas au départ : Alex Rins

Classement au championnat du monde MotoGP après 31 courses sur 40

1. Bagnaia, 366 points. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 2241. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 165. 7. Zarco 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 526 points (champion du monde). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.



Championnat du monde par équipes :

1.Prima Pramac Racing, 526 points. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.