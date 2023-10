Pecco Bagnaia (2°): "Volevo dare una possibilità agli altri".

Dopo aver dovuto deviare dalla Q1, Francesco Bagnaia è tornato alla grande sabato mattina a Phillip Island con la P3 in griglia. "Venerdì non siamo entrati direttamente in Q2 perché ci siamo concentrati sul lavoro con il pneumatico posteriore medio. Per la gara, la scelta del pneumatico è stata subito chiara per me, dato che l'usura qui è molto elevata", ha spiegato Pecco, che ha mancato il salto diretto nella top-10 per la seconda volta consecutiva dopo Mandalika.

Poiché la gara principale è stata anticipata a sabato a causa delle previsioni meteo, il leader del Campionato del Mondo ha affrontato 27 giri di gara nel pomeriggio. Mentre il suo rivale nel Campionato del Mondo Jorge Martin (Prima Pramac Ducati) ha preso il largo fin dall'inizio, Bagnaia si è trovato inizialmente solo in quarta posizione dietro a Brad Binder e Fabio Di Giannantonio. Ha ammesso: "Quando gli altri ragazzi sono andati molto più veloci di me all'inizio della gara, ho avuto i primi dubbi".

Ma il 26enne italiano ha mantenuto la calma e ha gestito il distacco dal podio. Nelle ultime fasi della gara, lui e il vincitore finale Johann Zarco (Prima Pramac Ducati) hanno colmato di nuovo il divario, e quindi un gruppo di quattro è emerso nella battaglia per il secondo posto. Allo stesso tempo, la diminuzione dell'aderenza del pneumatico posteriore morbido di Martin ha fatto perdere sempre più terreno allo spagnolo.

"Mi aspettavo che la gomma morbida di Jorge entrasse più velocemente", ha osservato Bagnaia sorpreso, ma poi ha aggiunto: "A tre giri dalla fine si è rotto, quindi siamo riusciti a prenderlo all'ultimo giro". Zarco è stato il primo a superare l'indifeso Martin. Bagnaia ha approfittato di questa manovra e ha superato il suo rivale per il titolo nella stessa curva.

"Sapevo già al penultimo giro che lo avremmo superato perché aveva grossi problemi di trazione. Volevo superarlo il prima possibile perché eravamo un gruppo di quattro persone e volevo dare agli altri la possibilità di superare Jorge", ha spiegato il 27 volte vincitore del GP.

Mentre Bagnaia ha mantenuto il secondo posto fino al traguardo, Martin è sceso in quinta posizione. Dopo aver accumulato un ritardo di sette punti nella classifica del Campionato del Mondo dopo lo sprint di Mandalika, una settimana dopo Bagnaia è di nuovo in testa alla classifica generale con un vantaggio di 27 punti. Ora è salito sul podio undici volte in questa stagione, una volta in più rispetto al 2022. "Possono succedere molte cose nel giro di una settimana", ha sorriso guardando la classifica del Campionato del Mondo. "Dobbiamo comunque rimanere calmi e concentrati per continuare a essere costantemente in testa".

Risultato gara MotoGP, Phillip Island, 21.10.2023

1° Zarco, Ducati, 27 giri in 40:39.446 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec.

3° Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4° Binder, KTM, + 0,816

5° Martin, Ducati, + 1,008

6° Bezzecchi, Ducati, + 8.827

7° Miller, KTM, + 9.283

8° Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.387

9° Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10° Bastianini, Ducati, + 12.523

11° Viñales, Aprilia, + 13.992

12° Marini, Ducati, + 17,078

13° Oliveira, Aprilia, + 19.443

14° Quartararo, Yamaha, + 20.949

15° Marc Márquez, Honda, + 21.118

16° Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17° Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18° Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19° Nakagami, Honda, + 37.758

Caduta: Joan Mir

Non è partito: Alex Rins

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 31 gare su 40

1° Bagnaia, 366 punti. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 2241. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 165. 7. Zarco 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 526 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 296. 3° Aprilia 274. 4° Yamaha 154. 6° Honda 150.



Campionato del mondo a squadre:

1.Prima Pramac Racing, 526 punti. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.