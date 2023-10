Pecco Bagnaia (2.º): "Queria dar uma oportunidade aos outros".

Com uma manobra espirituosa na última volta do GP da Austrália, Francesco Bagnaia aumentou a sua vantagem no Campeonato do Mundo sobre Jorge Martin. A estrela da Ducati explicou então o seu golpe de mestre tático.

Depois de se ter desviado da Q1, Francesco Bagnaia regressou em força na manhã de sábado em Phillip Island com a P3 da grelha. "Na sexta-feira não passámos diretamente à Q2 porque nos concentrámos em trabalhar com o pneu traseiro médio. Para a corrida, a escolha do pneu foi rapidamente clara para mim, uma vez que o desgaste aqui é muito elevado", explicou Pecco, que falhou o salto direto para o top-10 pela segunda vez consecutiva depois de Mandalika.

Como a corrida principal foi antecipada para sábado devido às previsões meteorológicas, o líder do Campeonato do Mundo teve de efetuar 27 voltas durante a tarde. Enquanto o seu rival no Campeonato do Mundo Jorge Martin (Prima Pramac Ducati) se afastou do pelotão desde o início, Bagnaia viu-se inicialmente apenas em quarto lugar atrás de Brad Binder e Fabio Di Giannantonio. Ele admitiu: "Quando os outros pilotos foram muito mais rápidos do que eu no início da corrida, tive as minhas primeiras dúvidas."

Mas o italiano de 26 anos manteve-se calmo e geriu a distância para os lugares do pódio. Na fase final da corrida, ele e o eventual vencedor Johann Zarco (Prima Pramac Ducati) voltaram a reduzir a diferença, quando surgiu um grupo de quatro na luta pelo segundo lugar. Ao mesmo tempo, a diminuição da aderência do pneu traseiro macio de Martin fez com que o espanhol perdesse cada vez mais terreno.

"Estava à espera que o pneu macio do Jorge entrasse mais depressa," observou Bagnaia com surpresa, mas depois disse: "A três voltas do fim ele entrou em colapso, por isso conseguimos apanhá-lo na última volta." Zarco foi o primeiro a ultrapassar o indefeso Martin. Bagnaia aproveitou essa manobra e passou pelo seu rival na mesma curva.

"Eu já sabia na penúltima volta que íamos ultrapassá-lo porque ele tinha grandes problemas de tração. Queria ultrapassá-lo o mais depressa possível porque éramos um grupo de quatro e ainda queria dar aos outros a oportunidade de passar o Jorge", explicou o vencedor de 27 GPs sobre a sua tática.

Enquanto Bagnaia manteve o segundo lugar até à meta, Martin caiu para quinto. Depois de ainda estar a sete pontos do Campeonato do Mundo após o sprint em Mandalika, Bagnaia lidera novamente a classificação geral uma semana depois, com 27 pontos de vantagem. Já subiu ao pódio onze vezes esta época, mais uma vez do que em 2022. "Muita coisa pode acontecer no espaço de uma semana", sorriu ao olhar para a tabela do Campeonato do Mundo. "Ainda assim, precisamos de manter a calma e a concentração para continuarmos a estar consistentemente na frente."

Resultado da corrida de MotoGP, Phillip Island, 21.10.2023

1º Zarco, Ducati, 27 voltas em 40:39.446 minutos.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,201sec

3º Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4º Binder, KTM, + 0,816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9,283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12,523

11º Viñales, Aprilia, + 13,992

12º Marini, Ducati, + 17,078

13º Oliveira, Aprilia, + 19,443

14º Quartararo, Yamaha, + 20,949

15º Marc Márquez, Honda, + 21,118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19º Nakagami, Honda, + 37,758

Queda: Joan Mir

Não começou: Alex Rins

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 31 de 40 corridas

1º Bagnaia, 366 pontos. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 2241. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 165. 7. Zarco 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 526 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1. Prima Pramac Racing, 526 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.