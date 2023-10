GP de Phillip Island : Encore un nouvel horaire

Des rafales de vent allant jusqu'à 80 km/h sont prévues pour dimanche à Phillip Island, c'est pourquoi l'horaire du "MotoGP™ Guru by Gryfyn Australian Motorcycle Grand Prix" a désormais été adapté : La course du Grand Prix MotoGP sur la distance complète de 27 tours a été nouvellement programmée à 15h10, heure locale, samedi (6h10 en Europe centrale).

Le sprint Tissot devait donc avoir lieu le dimanche à 14 heures (5 heures en Europe centrale). Désormais, il a même été avancé à 13 heures, soit déjà à 4 heures CEST. Le programme des petites catégories : La catégorie Moto3 partira à 1h du matin, la course Moto2 suivra à 2h15. Par ailleurs, un warm-up de 10 minutes a été exceptionnellement prévu pour les deux petites catégories, afin que tous les participants puissent s'habituer aux conditions météorologiques modifiées. D'ailleurs, les premières gouttes de pluie sont tombées environ 15 minutes après la fin de la course MotoGP aujourd'hui.

Les prévisions météorologiques pour la ville de Cowes, située à environ 8 km du circuit : Demain, la température maximale devrait être de 14 degrés et il devrait pleuvoir. Un vent d'ouest de 60 km/h devrait souffler avec des rafales à 90 km/h.

Dans ces conditions, cela peut être dangereux. On se souvient qu'en 2019, Oliveira avait failli être éjecté de la piste dans la dernière ligne droite avec sa Tech3-KTM dans des conditions similaires.

En 2019, la qualification du samedi avait dû être annulée en raison des conditions météorologiques (et de rafales de vent avoisinant les 50 km/h), le GP d'Australie dispose donc d'une bonne référence à cet égard. "Les prévisions pour ce dimanche ressemblent beaucoup à celles d'il y a quatre ans", a déclaré le directeur sportif de Dorna Carlos Ezpeleta en fin d'après-midi vendredi. "Comme nous le soulignons toujours : La sécurité des pilotes et de tous ceux qui participent à l'événement est le facteur le plus important. Après une réunion avec les équipes, il a été décidé à l'unanimité d'échanger le sprint et la course principale afin de sécuriser la course la plus importante du week-end. Nous avons fait un long voyage jusqu'en Australie et il est important que les fans puissent également voir la course principale".

"Bien sûr, nous allons réagir à nouveau en fonction des prévisions exactes pour dimanche", a ajouté Ezpeleta.

C'est pourquoi, après une réunion aujourd'hui, le calendrier du "GURU BY GRYFYN AUSTRALIAN MOTORCYCLE GRAND PRIX" a été adapté. Outre les modifications mentionnées, la "Oceania Junior Cup Race 3" du dimanche a été supprimée, tout comme la "Rider Fan Parade".

En outre, les courses pour les Moto2 ont été raccourcies de deux tours chacune.

Les caprices de la météo comme les violentes rafales de vent et les pluies incessantes accompagnent le Grand Prix d'Australie depuis de nombreuses années, car l'automne correspond au printemps européen, le temps est celui d'avril pendant des semaines. Et peu importe que la course du championnat du monde soit programmée fin septembre, mi-octobre ou fin octobre, il faut toujours s'attendre à des surprises météorologiques. Un jour, il peut faire 27 degrés et du soleil, le lendemain, il peut pleuvoir en continu pendant plus de 20 heures.

Nous avons déjà connu à Phillip Island, début octobre, des températures de 4 à 8 degrés et un vent glacial. C'est pourquoi, depuis, le Grand Prix a généralement lieu dans la deuxième moitié du mois d'octobre.

Depuis des années, de nombreux pilotes souhaitent une date en avril. Mais cela n'est pas réalisable pour trois raisons : Premièrement, le GP de Formule 1 a lieu en mars à Melbourne, l'organisateur est identique au promoteur du MotoGP. Et il ne dispose pas des ressources nécessaires pour organiser deux événements de ce type en l'espace de quatre semaines environ. Deuxièmement, à la mi-avril, lors de la course du championnat du monde de Superbike à Phillip Island, il a plu si fort que la deuxième course du championnat du monde du jour a dû être annulée en raison de la montée des eaux et de profondes flaques d'eau. Troisièmement, un GP d'Australie ne correspond pas au concept de Dorna, qui prévoit traditionnellement le début du championnat du monde au Qatar et, en avril, la tournée américaine avec l'Argentine et le Texas.

Le nouveau calendrier du GP d'Australie (en CEST)

Dimanche 22 octobre :

23h20 à 23h30 (10 min) : Warm-up Moto3

23h40 à 23h50 (10 min) : Warm-up Moto2

24h00 à 00h10 (10 min) : MotoGP, warm-up



Heures de départ

01h00 : Course Moto3 (21 tours)

02h15 : Course Moto2 (23 tours)

04h00 : Sprint MotoGP (13 tours)