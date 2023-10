GP di Phillip Island: ancora una volta un nuovo programma

Domenica a Phillip Island sono previste raffiche di vento fino a 80 km/h, pertanto il programma del "MotoGP™ Guru by Gryfyn Australian Motorcycle Grand Prix" è stato modificato: La gara del Gran Premio di MotoGP sulla distanza completa di 27 giri è stata riprogrammata per le 15.10 ora locale di sabato (6.10 in Europa centrale).

La Tissot Sprint doveva essere recuperata domenica alle 14.00 (le 5.00 in Europa centrale). Ora è stata addirittura anticipata alle 13.00, ovvero alle 4.00 CEST. Il programma delle classi minori: La classe Moto3 partirà all'1 di notte, mentre la gara della Moto2 seguirà alle 2:15 del mattino. Inoltre, per le due classi minori è stato previsto un nuovo warm-up di 10 minuti in via eccezionale, in modo che tutti i partecipanti possano abituarsi alle mutate condizioni meteo. A proposito: le prime gocce di pioggia sono cadute oggi già circa 15 minuti dopo la fine della gara di MotoGP.

Le previsioni del tempo per la città di Cowes, che dista circa 8 km dal circuito: Domani sono previste massime di 14 gradi e pioggia, con un vento da ovest di 60 km/h con raffiche fino a 90 km/h.

In queste condizioni, può essere pericoloso. Ricordiamo il 2019, quando Oliveira fu quasi spazzato via dalla pista sul rettilineo d'arrivo in condizioni simili con la Tech3-KTM.

Nel 2019, per questo motivo le qualifiche del sabato dovettero essere annullate a causa del tempo (e delle raffiche di vento intorno ai 50 km/h), quindi il GP d'Australia ha un buon riferimento in questo senso. "Le previsioni per questa domenica sono molto simili a quelle di quattro anni fa", ha spiegato nel tardo pomeriggio di venerdì Carlos Ezpeleta, Chief Sporting Officer di Dorna. "Come sottolineiamo sempre: La sicurezza dei corridori e di tutti coloro che partecipano all'evento è il fattore più importante. Dopo una riunione con le squadre, è stato deciso all'unanimità di scambiare le gare sprint e principali per garantire la gara più importante del fine settimana. Abbiamo fatto molta strada in Australia ed è importante che i tifosi possano vedere anche la gara principale".

"Naturalmente reagiremo di nuovo in base alle previsioni esatte per domenica", ha aggiunto Ezpeleta.

Pertanto, dopo una riunione odierna, il programma del "GURU BY GRYFYN AUSTRALIAN MOTORCYCLE GRAND PRIX" è stato modificato. Oltre alle modifiche di cui sopra, sono state annullate la "Oceania Junior Cup Race 3" di domenica e la "Rider Fan Parade".

Inoltre, le gare della Moto2 sono state accorciate di due giri ciascuna.

I capricci del tempo, come forti temporali e pioggia continua, accompagnano il Gran Premio d'Australia da molti anni, perché l'autunno corrisponde alla primavera europea, e il tempo di aprile prevale per settimane. E non importa se la gara del WRC è prevista per la fine di settembre o per la metà o la fine di ottobre, le sorprese meteorologiche sono sempre attese. Un giorno possono esserci 27 gradi e sole, il giorno dopo può piovere ininterrottamente per oltre 20 ore.

Anche a Phillip Island, all'inizio di ottobre, abbiamo sperimentato temperature da 4 a 8 gradi e venti gelidi. Ecco perché da allora il Gran Premio si svolge solitamente nella seconda metà di ottobre.

Molti piloti desiderano da anni una data in aprile. Ma questo non è possibile per tre motivi: Primo, il GP di Formula 1 a Melbourne si svolge a marzo, l'organizzatore è identico al promotore della MotoGP. E non si vede in grado, in termini di risorse, di gestire due eventi del genere in circa quattro settimane. In secondo luogo, una volta, a metà aprile, in occasione del round del campionato mondiale Superbike a Phillip Island, si è verificata una pioggia così intensa che il secondo round del campionato mondiale della giornata ha dovuto essere annullato a causa dell'acqua alta e delle pozzanghere profonde. In terzo luogo, un GP d'Australia non rientra nel concetto di Dorna, che tradizionalmente prevede l'inizio del campionato mondiale in Qatar e il tour americano con Argentina e Texas in aprile.

Il nuovo programma del GP d'Australia (in CEST).

Domenica 22 ottobre:

Dalle 23.20 alle 23.30 (10 minuti): Riscaldamento Moto3

23.40 - 23.50 (10 min): Riscaldamento Moto2

24.00 - 00.10 (10 min): MotoGP, riscaldamento



Orari di partenza

01.00: Gara Moto3 (21 giri)

02.15: Gara Moto2 (23 giri)

04.00: MotoGP sprint (13 giri)