GP de Phillip Island: Mais uma vez um novo calendário

Estão previstas rajadas de vento de até 80 km/h para domingo em Phillip Island, pelo que o programa do "MotoGP™ Guru by Gryfyn Australian Motorcycle Grand Prix" foi agora ajustado: A corrida do Grande Prémio de MotoGP com a distância total de 27 voltas foi reagendada para as 15h10 locais de sábado (6h10 na Europa Central).

O Tissot Sprint deveria ser compensado no domingo às 14 horas (5 horas na Europa Central). Agora, foi mesmo antecipado para as 13 horas, que são já as 4 horas CEST. O programa para as classes mais pequenas: A classe Moto3 começará à 1h da noite, a corrida de Moto2 seguir-se-á às 2h15. Além disso, foi programado um novo warm-up de 10 minutos para as duas classes mais pequenas, a título excecional, para que todos os participantes se possam habituar às condições meteorológicas alteradas. A propósito: as primeiras gotas de chuva caíram hoje cerca de 15 minutos após o final da corrida de MotoGP.

A previsão do tempo para a cidade de Cowes, que fica a cerca de 8 km da pista de corrida: Amanhã, espera-se uma temperatura máxima de 14 graus e chuva, com um vento de oeste de 60 km/h com rajadas até 90 km/h.

Nestas condições, pode ser perigoso. Lembramo-nos de 2019, quando Oliveira quase saiu da pista na reta final em condições semelhantes com a Tech3-KTM.

Em 2019, foi por isso que a qualificação de sábado teve de ser cancelada devido às condições climatéricas (e rajadas de vento de cerca de 50 km/h), pelo que o GP da Austrália tem uma boa referência a este respeito. "A previsão para este domingo é muito semelhante à que tivemos há quatro anos", explicou o Diretor Desportivo da Dorna, Carlos Ezpeleta, no final da tarde de sexta-feira. "Como sempre sublinhamos: A segurança dos pilotos e de todos os participantes no evento é o fator mais importante. Após uma reunião com as equipas, foi decidido por unanimidade trocar as corridas de sprint e principal para garantir a corrida mais importante do fim de semana. Percorremos um longo caminho até à Austrália e é importante que os fãs possam ver também a corrida principal."

"É claro que vamos reagir de novo de acordo com as previsões exactas para domingo", acrescentou Ezpeleta.

Assim, após uma reunião hoje, o calendário do "GURU BY GRYFYN AUSTRALIAN MOTORCYCLE GRAND PRIX" foi ajustado. Para além das alterações acima mencionadas, a "Oceania Junior Cup Race 3", no domingo, foi cancelada, bem como a "Rider Fan Parade".

Para além disso, as corridas de Moto2 foram encurtadas em duas voltas cada.

Há muitos anos que o Grande Prémio da Austrália é acompanhado por intempéries como tempestades e chuva contínua, uma vez que o outono corresponde à primavera europeia e o tempo em abril prevalece durante semanas. E não importa se a corrida do WRC está marcada para o final de setembro ou para meados ou final de outubro, são sempre de esperar surpresas meteorológicas. Num dia podem estar 27 graus e sol, no dia seguinte pode estar a chover continuamente durante mais de 20 horas.

Também já tivemos temperaturas de 4 a 8 graus e ventos gelados em Phillip Island no início de outubro. É por isso que, desde então, o Grande Prémio se realiza normalmente na segunda quinzena de outubro.

Há anos que muitos pilotos querem uma data em abril. Mas isso não é possível por três razões: Primeiro, o GP de Fórmula 1 em Melbourne tem lugar em março, o organizador é idêntico ao promotor do MotoGP. E ele vê-se incapaz, em termos de recursos, de gerir dois eventos deste tipo num espaço de cerca de quatro semanas. Em segundo lugar, em meados de abril, na ronda do Campeonato do Mundo de Superbikes em Phillip Island, choveu tanto que a segunda ronda do Campeonato do Mundo do dia teve de ser cancelada devido à água alta e às poças profundas. E, em terceiro lugar, um GP da Austrália não se enquadra no conceito da Dorna, que tradicionalmente prevê o início do Campeonato do Mundo no Qatar e a digressão americana com a Argentina e o Texas em abril.

O novo calendário do GP da Austrália (em CEST).

Domingo, 22 de outubro:

23h20 às 23h30 (10 min): Aquecimento de Moto3

23.40 às 23.50 (10 min): Aquecimento Moto2

24.00 às 00.10 (10 min): MotoGP, aquecimento



Horas de partida

01.00: Corrida de Moto3 (21 voltas)

02.15: Corrida de Moto2 (23 voltas)

04.00: MotoGP sprint (13 voltas)