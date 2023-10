Aleix Espargaró (Aprilia/8º): "Hoy ha sido vergonzoso".

Tras la victoria al sprint y en el GP de Barcelona a principios de septiembre, Aleix Espargaró está pasando apuros de forma sobre la Aprilia. El español no ha pasado del quinto puesto en cinco carreras y cuatro sprints desde entonces. En el GP de Australia disputado el sábado en Phillip Island, el cuarto clasificado en el Campeonato del Mundo de la temporada pasada sólo pudo ser octavo.

Tras la sesión clasificatoria (4º en parrilla), el piloto oficial de Aprilia aún tenía grandes esperanzas de subir al podio. La salida del GP de 27 vueltas en el circuito de 4,448 km de longitud también fue prometedora. Durante mucho tiempo, el piloto de 34 años se mantuvo entre los cinco primeros, pero a medida que avanzaba la carrera, se fue retrasando cada vez más.

Finalmente, su neumático no tuvo suficiente agarre y Espargaró terminó sólo octavo, a nueve segundos de Johann Zarco (Ducati), que celebró su primer éxito en MotoGP. "Ha sido vergonzoso porque no hemos sido competitivos. Nos han patinado mucho las ruedas y no pensaba que acabaría a nueve segundos del podio. Los problemas este fin de semana han sido muy grandes", resumió el veterano piloto el sábado.

"Al principio pude ir bastante rápido, pero no pude llevarlo hasta el final. Decidí ir suave con los neumáticos, pero aún así fue dramático en las dos o tres últimas vueltas", dijo el sexto clasificado del Mundial. "En Kurevn 2, 6, 11 y 12 pierdo mucho tiempo. Es una locura y no entiendo por qué nos falta tanto agarre ahí".

Espargaró subrayó después: "Como tantas veces este año, no se trata de velocidad pura, sino más bien de asignación de neumáticos y estrategia. Para mí todavía no ha sido más rápido, porque no podría haber sido ni medio segundo más rápido en esta carrera con una Aprilia."

¿Cómo ve Aleix sus posibilidades para el sprint del domingo? "Lo único positivo del sprint será que rodaré con el neumático blando delante y detrás. Tengo buen ritmo con los neumáticos. El viernes pude hacer tres vueltas en 1:28, e incluso 1:27 el sábado por la mañana. Así que puedo arriesgar más", explicó el español. "Pero además del viento, el domingo podría llover. En esas condiciones no se puede ni montar en moto. Tengo mucha curiosidad por las condiciones".

Resultado de la carrera de MotoGP, Phillip Island, 21.10.2023

1º Zarco, Ducati, 27 rds en 40:39.446 mins.

2º Bagnaia, Ducati, + 0.201sec

3º Di Giannatonio, Ducati, + 0.477

4º Binder, KTM, + 0,816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9,283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12.523

11º Viñales, Aprilia, + 13.992

12º Marini, Ducati, + 17.078

13º Oliveira, Aprilia, + 19.443

14º Quartararo, Yamaha, + 20.949

15º Marc Márquez, Honda, + 21.118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37.663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19º Nakagami, Honda, + 37.758

Caída: Joan Mir

No ha salido: Alex Rins

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 31 de 40 carreras

1º Bagnaia, 366 puntos. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 165. 7. Zarco 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nins 65. 19. Rins 64. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 526 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1.Prima Pramac Racing, 526 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.