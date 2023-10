Aleix Espargaró (Aprilia/8e) : "C'était gênant aujourd'hui".

Après avoir remporté le sprint et le GP de Barcelone début septembre, Aleix Espargaró se bat pour retrouver la forme au guidon de son Aprilia. Depuis, l'Espagnol n'a pas pu faire mieux qu'une cinquième place en cinq courses et quatre sprints. Samedi, lors du GP d'Australie à Phillip Island, le quatrième du championnat du monde de la saison dernière n'a également réussi qu'à se classer huitième.

Le pilote officiel Aprilia avait pourtant de grands espoirs de podium après les qualifications (4e place sur la grille). Le départ du GP de 27 tours sur le circuit de 4,448 km s'est également révélé prometteur. Le pilote de 34 ans est resté longtemps dans le top 5, mais il a reculé au fur et à mesure que la course avançait.

Finalement, ses pneus n'ont pas développé suffisamment d'adhérence et Espargaró n'a terminé la course qu'en huitième position, neuf secondes derrière Johann Zarco (Ducati), qui a fêté son premier succès en MotoGP. "C'était embarrassant aujourd'hui parce que nous n'étions pas compétitifs. Nous avions beaucoup de wheelspin et je ne pensais pas terminer neuf secondes derrière le podium. Les problèmes de ce week-end ont été très importants", résumait le vétéran samedi.

"Au début, j'ai pu rouler assez vite, mais je n'ai pas réussi à terminer. J'ai décidé d'économiser mes pneus, mais dans les deux ou trois derniers tours, c'était quand même dramatique", a déclaré le sixième du championnat du monde. "Dans les Kurevn 2, 6, 11 et 12, j'ai perdu beaucoup de temps. C'est fou et je ne comprends pas pourquoi il nous manque autant de grip à ces endroits".

Espargaró a ensuite souligné : "Comme souvent cette année, ce n'est pas la vitesse pure qui compte, mais plutôt la gestion des pneus et la stratégie. Pour moi, cela n'a pas été plus rapide pour autant, car je n'aurais même pas pu être plus rapide d'une demi-seconde avec une Aprilia dans cette course".

Quelles sont les chances d'Aleix pour le sprint de dimanche ? "La seule chose positive pour le sprint sera que je roulerai avec les pneus tendres à l'avant et à l'arrière. J'ai un bon rythme avec ces pneus. Vendredi, j'ai pu faire trois tours en 1:28 et même 1:27 samedi matin. Je peux donc prendre plus de risques", a expliqué l'Espagnol. "Mais en plus du vent, il pourrait aussi pleuvoir dimanche. Dans de telles conditions, tu ne peux même pas rouler à vélo. Je suis très impatient de voir les conditions".

Résultats MotoGP Race, Phillip Island, 21.10.2023

1. Zarco, Ducati, 27 rdn en 40:39,446 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201sec

3. Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14e Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Chute : Joan Mir

Pas au départ : Alex Rins

Classement au championnat du monde MotoGP après 31 courses sur 40

1. Bagnaia, 366 points. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 165. 7. Zarco 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 526 points (champion du monde). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.



Championnat du monde par équipes :

1.Prima Pramac Racing, 526 points. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.