Aleix Espargaró (Aprilia/8°): "Oggi è stato imbarazzante".

Per il team Aprilia e Aleix Espargaró è stato sufficiente l'ottavo posto nel GP di Phillip Island di sabato. La mancanza di aderenza sulla ruota posteriore ha reso la vita difficile allo spagnolo per 27 giri.

Dopo la vittoria in volata e nel GP di Barcellona all'inizio di settembre, Aleix Espargaró sta lottando per la forma in sella all'Aprilia. Da allora, lo spagnolo non è andato oltre il quinto posto in cinque gare e quattro sprint. Nel GP d'Australia a Phillip Island, sabato scorso, il quarto pilota del Campionato del Mondo della scorsa stagione ha ottenuto solo un ottavo posto.

Dopo le qualifiche (quarto in griglia), il pilota ufficiale Aprilia nutriva ancora grandi speranze per un podio. Anche la partenza del GP di 27 giri sul circuito di 4,448 km è stata promettente. Per molto tempo, il 34enne è rimasto nella top-5, ma con l'avanzare della gara è andato sempre più indietro.

Alla fine, il suo pneumatico non è riuscito a creare abbastanza grip ed Espargaró ha concluso solo ottavo, nove secondi dietro a Johann Zarco (Ducati), che ha festeggiato il suo primo successo in MotoGP. "Oggi è stato imbarazzante perché non eravamo competitivi. Abbiamo avuto molte impennate e non pensavo di finire a nove secondi dal podio. I problemi di questo fine settimana sono stati molto grandi", ha riassunto il veterano sabato.

"All'inizio sono riuscito ad andare abbastanza veloce, ma non sono riuscito ad arrivare al traguardo. Ho deciso di andarci piano con le gomme, ma negli ultimi due o tre giri è stato comunque drammatico", ha detto il sesto classificato del Campionato del Mondo. "In Kurevn 2, 6, 11 e 12 ho perso molto tempo. È pazzesco e non capisco perché ci manchi così tanto grip".

Espargaró ha poi sottolineato: "Come spesso accade quest'anno, non si tratta di pura velocità, ma più che altro di distribuzione degli pneumatici e strategia. Per me non è andata meglio, perché non avrei potuto essere nemmeno mezzo secondo più veloce in questa gara con un'Aprilia".

Come vede Aleix le sue possibilità per la volata di domenica? "L'unica cosa positiva della volata sarà che correrò con la gomma morbida davanti e dietro. Ho un buon passo con le gomme. Venerdì sono stato in grado di fare tre giri in 1:28 e sabato mattina in 1:27. Quindi posso rischiare di più", ha spiegato il pilota. Quindi posso rischiare di più", ha spiegato lo spagnolo. "Ma oltre al vento, domenica potrebbe piovere. Non si può nemmeno andare in bicicletta in quelle condizioni. Sono molto curioso delle condizioni".

Risultato gara MotoGP, Phillip Island, 21.10.2023

1° Zarco, Ducati, 27 giri in 40:39.446 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec.

3° Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4° Binder, KTM, + 0,816

5° Martin, Ducati, + 1,008

6° Bezzecchi, Ducati, + 8.827

7° Miller, KTM, + 9.283

8° Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.387

9° Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10° Bastianini, Ducati, + 12.523

11° Viñales, Aprilia, + 13.992

12° Marini, Ducati, + 17,078

13° Oliveira, Aprilia, + 19.443

14° Quartararo, Yamaha, + 20.949

15° Marc Márquez, Honda, + 21.118

16° Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17° Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18° Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19° Nakagami, Honda, + 37.758

Caduta: Joan Mir

Non è partito: Alex Rins

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 31 gare su 40

1° Bagnaia, 366 punti. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 165. 7. Zarco 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 526 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 296. 3° Aprilia 274. 4° Yamaha 154. 6° Honda 150.



Campionato del mondo a squadre:

1.Prima Pramac Racing, 526 punti. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.