Aleix Espargaró (Aprilia/8º): "Hoje foi embaraçoso".

Para a equipa de fábrica da Aprilia e Aleix Espargaró foi apenas suficiente o oitavo lugar no GP de Phillip Island, no sábado. A falta de aderência na roda traseira dificultou a vida do espanhol ao longo de 27 voltas.

Depois da vitória no sprint e no GP de Barcelona no início de setembro, Aleix Espargaró está a lutar pela sua forma na Aprilia. Desde então, o espanhol não conseguiu mais do que o quinto lugar em cinco corridas e quatro sprints. No GP da Austrália em Phillip Island, no sábado, o quarto classificado no Campeonato do Mundo da época passada também só conseguiu o oitavo lugar.

Após a qualificação (4º na grelha), o piloto de fábrica da Aprilia ainda tinha grandes esperanças de conseguir um lugar no pódio. O início do GP de 27 voltas no circuito de 4,448 km de comprimento também foi prometedor. Durante muito tempo, o piloto de 34 anos manteve-se no top-5, mas à medida que a corrida avançava, foi ficando cada vez mais para trás.

Eventualmente, o seu pneu não conseguiu criar aderência suficiente e Espargaró terminou apenas em oitavo, nove segundos atrás de Johann Zarco (Ducati), que celebrou o seu primeiro sucesso no MotoGP. "Hoje foi embaraçoso porque não fomos competitivos. Tivemos muitas derrapagens e não pensei que fosse terminar a nove segundos do pódio. Os problemas deste fim de semana foram muito grandes", resumiu o veterano no sábado.

"No início consegui ser bastante rápido, mas não consegui chegar ao fim. Decidi ir com calma com os pneus, mas mesmo assim foi dramático nas últimas duas ou três voltas", disse o sexto classificado do Campeonato do Mundo. "Em Kurevn 2, 6, 11 e 12 perdi muito tempo. É de loucos e não percebo porque é que nos falta tanta aderência aí."

Espargaró sublinhou depois: "Como tantas vezes este ano, não se trata de velocidade pura, mas mais da afetação dos pneus e da estratégia. Para mim ainda não foi mais rápido, porque eu não poderia ter sido nem meio segundo mais rápido nesta corrida com uma Aprilia."

Como é que Aleix vê as suas hipóteses para o sprint de domingo? "A única coisa positiva sobre o sprint é que vou rodar com o pneu macio à frente e atrás. Tenho um bom ritmo com os pneus. Na sexta-feira consegui fazer três voltas de 1:28s com ele e até 1:27s no sábado de manhã. Por isso, posso arriscar mais", explicou o espanhol. "Mas, para além do vento, pode chover no domingo. Nem sequer se pode andar de bicicleta nessas condições. Estou muito curioso sobre as condições."

Resultado da corrida de MotoGP, Phillip Island, 21.10.2023

1º Zarco, Ducati, 27 voltas em 40:39.446 minutos.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,201sec

3º Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4º Binder, KTM, + 0,816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9,283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12,523

11º Viñales, Aprilia, + 13,992

12º Marini, Ducati, + 17,078

13º Oliveira, Aprilia, + 19,443

14º Quartararo, Yamaha, + 20,949

15º Marc Márquez, Honda, + 21,118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19º Nakagami, Honda, + 37,758

Queda: Joan Mir

Não começou: Alex Rins

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 31 de 40 corridas

1º Bagnaia, 366 pontos. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 165. 7. Zarco 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 526 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1. Prima Pramac Racing, 526 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.