Enea Bastianini (10ª): "Otra pregunta, por favor".

En su octava participación en un GP como piloto oficial de Ducati, Enea Bastianini habló de "desastre" en Phillip Island y no pudo explicar por qué sólo terminó 10º en carrera.

El GP de Australia había empezado de forma prometedora para el lesionado Enea Bastianini el viernes. Al ser octavo en los entrenamientos, pasó directamente a la Q2. Pero el sábado por la mañana, el piloto de 25 años fue incapaz de mejorar su rendimiento y terminó 12º en la parrilla de clasificación.

"Mis sensaciones han cambiado completamente en comparación con las del viernes. El sábado la pista tenía más agarre, lo que extrañamente no me ayudó. Porque mi tracción se deterioró a pesar del mejor nivel de agarre", se mostraba perplejo el italiano. Y también en la carrera de 27 vueltas de la tarde, el piloto de Ducati no pudo lograr ninguna mejora significativa. Mientras su compañero de equipo Pecco Bagnaia ampliaba su ventaja al frente del Campeonato del Mundo en segunda posición, Bastianini cruzaba la línea de meta sólo décimo, a 12.523s del ganador de la carrera Johann Zarco (Prima Pramac Ducati).

¿Cómo fue la carrera del tetracampeón de MotoGP? "Hágame otra pregunta, por favor", fue la respuesta de "La Bestia", que añadió implacable: "El día fue un desastre para mí". Por ahora, sin embargo, Bastianini no encontró una razón para su pobre actuación en sólo su octava salida de GP de la temporada: "No tenemos una solución todavía, pero compararemos mis datos con los de los otros pilotos para ver qué podemos cambiar para estar mejor el domingo."

Bastianini analizó además: "Especialmente en la salida, mis datos diferían mucho de los de los demás pilotos. No he podido trazar las líneas como quería, ahora tenemos que entender cuál ha sido la razón."

Resultado de la carrera de MotoGP, Phillip Island, 21.10.2023

1º Zarco, Ducati, 27 rds en 40:39.446 mins.

2º Bagnaia, Ducati, + 0.201 seg.

3º Di Giannatonio, Ducati, + 0.477

4º Binder, KTM, + 0,816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9,283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12.523

11º Viñales, Aprilia, + 13.992

12º Marini, Ducati, + 17.078

13º Oliveira, Aprilia, + 19.443

14º Quartararo, Yamaha, + 20.949

15º Marc Márquez, Honda, + 21.118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37.663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19º Nakagami, Honda, + 37.758

Caída: Augusto Fernández, KTM

Caída: Joan Mir, Honda

No ha salido: Alex Rins, Honda

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 31 de 40 carreras

1. Bagnaia, 366 puntos. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 165. 7. Zarco 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 526 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1.Prima Pramac Racing, 526 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.