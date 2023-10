Enea Bastianini (10e) : "Une autre question s'il vous plaît".

Lors de son huitième départ en GP en tant que pilote officiel Ducati, Enea Bastianini a parlé de "désastre" à Phillip Island et n'a pas pu expliquer pourquoi il n'a terminé que 10e de la course.

Le GP d'Australie avait commencé de manière prometteuse vendredi pour Enea Bastianini, victime d'une blessure. En effet, huitième de la "Practice", il avait d'emblée réussi à se hisser en Q2. Mais samedi matin, le jeune homme de 25 ans n'a pas réussi à réitérer cette performance et n'a terminé que 12e sur la grille de départ des essais chronométrés.

"Mes sensations ont complètement changé par rapport à vendredi. Samedi, la piste avait plus d'adhérence, ce qui bizarrement ne m'a pas aidé. En effet, ma traction s'est détériorée malgré un meilleur niveau d'adhérence", a déclaré l'Italien, perplexe. Dans la course de 27 tours de l'après-midi, le pilote Ducati n'a pas non plus pu obtenir d'amélioration significative. Alors que son coéquipier Pecco Bagnaia a augmenté son avance au championnat du monde en terminant deuxième, Bastianini n'a franchi la ligne d'arrivée qu'en dixième position, à 12,523 secondes du vainqueur de la course Johann Zarco (Prima Pramac Ducati).

Comment s'est déroulée la course du quadruple vainqueur du MotoGP ? "Posez-moi une autre question, s'il vous plaît", a répondu "La Bestia", qui a ajouté sans ménagement : "La journée a été un désastre pour moi". Bastianini n'a toutefois pas trouvé pour l'instant de raison à sa piètre performance lors de son huitième GP seulement de la saison : "Nous n'avons pas encore de solution, mais nous allons comparer mes données avec celles des autres pilotes pour voir ce que nous pouvons changer afin d'être plus performants dimanche".

Bastianini poursuivait son analyse : "Au départ en particulier, mes données étaient très différentes de celles des autres pilotes. Je n'ai pas pu faire les lignes comme je le voulais, nous devons maintenant comprendre quelle en était la raison".

Résultat MotoGP Race, Phillip Island, 21.10.2023

1. Zarco, Ducati, 27 rdn en 40:39,446 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec

3. Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14e Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Chute : Augusto Fernández, KTM

Chute : Joan Mir, Honda

Pas au départ : Alex Rins, Honda

Classement au championnat du monde MotoGP après 31 courses sur 40

1. Bagnaia, 366 points. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 165. 7. Zarco 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 526 points (champion du monde). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.



Championnat du monde par équipes :

1.Prima Pramac Racing, 526 points. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.