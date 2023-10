Enea Bastianini (10°): "Un'altra domanda per favore".

Al suo ottavo GP da pilota Ducati, Enea Bastianini ha parlato di un "disastro" a Phillip Island e non è riuscito a spiegarsi il motivo per cui è arrivato solo 10° in gara.

Il GP d'Australia era iniziato in modo promettente per l'infortunato Enea Bastianini il venerdì. Con l'ottavo posto nelle "Practice" è entrato direttamente in Q2. Sabato mattina, però, il 25enne non è riuscito a sfruttare questa prestazione e ha concluso le qualifiche solo al 12° posto sulla griglia di partenza.

"Le mie sensazioni sono completamente cambiate rispetto al venerdì. Sabato la pista aveva più aderenza, il che stranamente non mi ha aiutato. Perché la mia trazione è peggiorata nonostante il miglior livello di aderenza", ha dichiarato perplesso l'italiano. Anche nella gara di 27 giri del pomeriggio, il pilota della Ducati non è riuscito a ottenere alcun miglioramento significativo. Mentre il suo compagno di squadra Pecco Bagnaia ha esteso il suo vantaggio nel Campionato del Mondo al secondo posto, Bastianini ha tagliato il traguardo solo decimo, a 12,523s dal vincitore della gara Johann Zarco (Prima Pramac Ducati).

Com'è andata la gara del quattro volte vincitore della MotoGP? "Fatemi un'altra domanda, per favore", è stata la risposta de "La Bestia", che ha inesorabilmente aggiunto: "La giornata è stata un disastro per me". Per il momento, però, Bastianini non ha trovato una ragione per la sua scarsa prestazione in questo suo ottavo GP stagionale: "Non abbiamo ancora una soluzione, ma confronteremo i miei dati con quelli degli altri piloti per vedere cosa possiamo cambiare per essere migliori domenica".

Bastianini ha poi analizzato: "Soprattutto in partenza, i miei dati erano molto diversi da quelli degli altri piloti. Non riuscivo a percorrere le linee come volevo, ora dobbiamo capire qual è il motivo".

Risultato gara MotoGP, Phillip Island, 21.10.2023

1° Zarco, Ducati, 27 giri in 40:39.446 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec.

3° Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4° Binder, KTM, + 0,816

5° Martin, Ducati, + 1,008

6° Bezzecchi, Ducati, + 8.827

7° Miller, KTM, + 9.283

8° Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.387

9° Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10° Bastianini, Ducati, + 12.523

11° Viñales, Aprilia, + 13.992

12° Marini, Ducati, + 17,078

13° Oliveira, Aprilia, + 19.443

14° Quartararo, Yamaha, + 20.949

15° Marc Márquez, Honda, + 21.118

16° Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17° Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18° Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19° Nakagami, Honda, + 37.758

Caduta: Augusto Fernández, KTM

Caduta: Joan Mir, Honda

Non è partito: Alex Rins, Honda

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 31 gare su 40

1° Bagnaia, 366 punti. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 165. 7. Zarco 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 526 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 296. 3° Aprilia 274. 4° Yamaha 154. 6° Honda 150.



Campionato del mondo a squadre:

1.Prima Pramac Racing, 526 punti. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.