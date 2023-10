Enea Bastianini (10º): "Outra pergunta, por favor".

O GP da Austrália tinha começado de forma prometedora para o lesionado Enea Bastianini na sexta-feira. Oitavo nos treinos, passou diretamente para a Q2. Mas no sábado de manhã, o jovem de 25 anos não conseguiu dar continuidade a este desempenho e acabou por ser apenas o 12º na grelha de partida para a qualificação.

"A minha sensação mudou completamente em relação a sexta-feira. No sábado, a pista tinha mais aderência, o que, estranhamente, não me ajudou. Porque a minha tração deteriorou-se, apesar do melhor nível de aderência", disse o italiano, perplexo. E também na corrida de 27 voltas da tarde, o piloto da Ducati não conseguiu alcançar qualquer melhoria significativa. Enquanto o seu companheiro de equipa Pecco Bagnaia aumentou a sua liderança no Campeonato do Mundo em segundo lugar, Bastianini cruzou a linha de meta apenas em décimo, 12,523s atrás do vencedor da corrida Johann Zarco (Prima Pramac Ducati).

Como é que correu a corrida do quatro vezes vencedor de MotoGP? "Faça-me outra pergunta, por favor", foi a resposta de "La Bestia", que acrescentou implacavelmente: "O dia foi um desastre para mim". Para já, no entanto, Bastianini não encontrou uma razão para o seu mau desempenho em apenas o seu oitavo GP da temporada: "Ainda não temos uma solução, mas vamos comparar os meus dados com os dos outros pilotos para ver o que podemos mudar para sermos melhores no domingo."

Bastianini analisou ainda: "Especialmente no início, os meus dados diferiam muito dos dos outros pilotos. Não consegui seguir as linhas como queria, agora temos de perceber qual foi a razão."

Resultado da corrida de MotoGP, Phillip Island, 21.10.2023

1º Zarco, Ducati, 27 voltas em 40:39.446 minutos.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,201 seg

3º Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4º Binder, KTM, + 0,816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9,283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12,523

11º Viñales, Aprilia, + 13,992

12º Marini, Ducati, + 17,078

13º Oliveira, Aprilia, + 19,443

14º Quartararo, Yamaha, + 20,949

15º Marc Márquez, Honda, + 21,118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19º Nakagami, Honda, + 37,758

Queda: Augusto Fernández, KTM

Queda: Joan Mir, Honda

Não começou: Alex Rins, Honda

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 31 das 40 corridas

1º Bagnaia, 366 pontos. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 165. 7. Zarco 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 526 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1. Prima Pramac Racing, 526 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.