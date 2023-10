Jack Miller (KTM/7º): "Ahora estamos dando vueltas".

El as de Red Bull KTM Jack Miller no pudo terminar más allá de P7 en su GP de casa en Phillip Island, habla de la extraña sensación después de que la carrera principal se adelantara y ahora espera que los aficionados puedan ver otro sprint.

Jack Miller salió desde la 8ª posición de la parrilla en Phillip Island. El australiano llegó a la turbulenta carrera de casa en la P7 justo por detrás de Marco Bezzecchi (Mooney VR46-Ducati). Jack llegó a meta a casi diez segundos del ganador de su debut, Johann Zarco (Pramac Ducati).

"Es sábado pero la carrera ya está hecha y ahora estamos dando vueltas. Ahora es un poco raro. Quería un poco más en carrera pero es lo que había hoy", confesó el joven Miller.

"Pero en el último sector me ha faltado un poco de estabilidad delante. Allí no conseguía que la moto rodara en las curvas como me hubiera gustado. El neumático iba relativamente bien hasta el final, podía luchar contra los chicos".

"Pero después de unas diez vueltas he tenido algunos momentos peliagudos en la rueda delantera. Especialmente en las curvas 10 y 11. Quizá fuera el aire frío en el neumático o el rebufo, no lo sé. Cada vez hacía más frío. Pero he podido mejorar de nuevo cuando Alex Márquez ha llegado al final. En general, ha sido un Gran Premio de Phillip Island positivo. A ver qué pasa en el sprint".

A continuación, Miller ha revelado: "Hemos cambiado un poco la moto por la mañana en cuanto a la posición del pivote, sólo para conseguir un poco más de agarre. Pero era algo bastante normal en días como éste".

Según las previsiones meteorológicas, podría no ser suficiente para que el sprint se celebre el domingo. Se supone que habrá rachas de viento de hasta 90 km/h y lluvia. Miller: "Es triste para los aficionados australianos y lo siento. En los últimos tres días hemos tenido el escenario más hermoso para una carrera de motos. Así que crucemos los dedos. Esperemos que ocurra exactamente lo contrario de lo previsto. Aquí, el tiempo más hermoso en esta época del año puede convertirse en "mierda" en un abrir y cerrar de ojos. "

Sobre las condiciones, Miller dice que conducir aquí es menos peligroso que antes, gracias a los alerones de esta pista: "Salir de la curva 2 hacia la curva Stoner solía ser más arriesgado, había más wheelies. Los vientos cruzados también solían ser más peligrosos. La nueva aerodinámica tiene aspectos positivos y negativos. Pero al final de la recta de meta, a más de 350 km/h, cuando un montón de motos pasan zumbando a tu rebufo, es difícil acostumbrarse. Puede dar lugar a situaciones peliagudas".

