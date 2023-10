Jack Miller (KTM/7e) : "Maintenant, on traîne ici".

Jack Miller, l'as Red Bull-KTM, n'a pas pu faire mieux que 7e au GP de Phillip Island, il parle de son sentiment étrange après la course principale avancée et espère maintenant que les fans pourront voir un autre sprint.

Jack Miller s'est élancé de la 8e place sur la grille de départ de Phillip Island - l'Aussie est ensuite arrivé en 7e position, juste derrière Marco Bezzecchi (Mooney VR46-Ducati), lors de cette course à domicile mouvementée. A l'arrivée, il a manqué près de dix secondes au vainqueur des débuts, Johann Zarco (Pramac Ducati).

"C'est un samedi, mais la course est déjà faite et maintenant nous traînons ici. C'est un peu bizarre maintenant. Je voulais un peu plus en course, mais c'est ce que nous avions aujourd'hui", a avoué Miller, le jeune papa.

"Mais dans le dernier secteur, il me manquait un peu de stabilité à l'avant. Je n'ai pas pu faire rouler la moto dans les virages comme je l'aurais souhaité. Le pneu était relativement bien en place jusqu'à la fin, j'ai pu me battre contre les gars".

"Mais après une dizaine de tours, j'ai eu quelques moments difficiles avec la roue avant. Peut-être était-ce dû à l'air froid sur le pneu ou à l'effet du vent, je ne sais pas. Il faisait de plus en plus frais. Mais j'ai pu m'améliorer quand Alex Márquez est arrivé à la fin. Dans l'ensemble, ce fut un Grand Prix positif à Phillip Island. Voyons ce qui va se passer au sprint".

Miller a ensuite révélé : "Nous avons légèrement modifié la position du pivot de la moto le matin, simplement pour obtenir un peu plus de grip. Mais c'était une chose assez normale dans des journées comme celle-ci".

Selon les prévisions météorologiques, le temps pourrait ne pas être suffisant pour que le sprint ait lieu dimanche. Il devrait y avoir des rafales de vent allant jusqu'à 90 km/h et de la pluie. Miller : "C'est triste pour les fans australiens et j'en suis désolé. Ces trois derniers jours, nous avons eu le plus beau décor qui soit pour une course de moto. Gardons donc les doigts croisés. Espérons que ce soit exactement le contraire de ce qui est prévu. Ici, le plus beau temps à cette période de l'année peut se transformer en 'shit' en un rien de temps. "

En ce qui concerne les conditions, Miller explique que grâce aux winglets, le pilotage est moins dangereux sur cette piste qu'auparavant : "En sortant du virage 2 vers le virage Stoner, c'était plus risqué avant, il y avait plus de wheelies. Le vent latéral était également plus menaçant. La nouvelle aérodynamique a des côtés positifs et négatifs. Mais à la fin de la ligne droite d'arrivée, à plus de 350 km/h, quand en plus un groupe de motos passe dans ton sillage, il faut s'y habituer. Cela peut donner lieu à des situations difficiles".

