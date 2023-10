Jack Miller (KTM/7°): "Ora siamo in zona".

Jack Miller è partito dall'8° posto in griglia a Phillip Island - l'australiano è arrivato alla turbolenta gara di casa in P7, appena dietro a Marco Bezzecchi (Mooney VR46-Ducati). Al traguardo, Jack era a quasi dieci secondi dal vincitore del debutto Johann Zarco (Pramac Ducati).

"È un sabato, ma la gara è finita e ora siamo in giro. È un po' strano ora. Volevo qualcosa di più in gara, ma è quello che avevamo oggi", ha confessato il giovane Miller.

"Ma nell'ultimo settore mi mancava un po' di stabilità sull'anteriore. Non sono riuscito a far girare la moto in curva come avrei voluto. Fino al traguardo il pneumatico andava relativamente bene, potevo lottare con i ragazzi".

"Ma dopo una decina di giri ho avuto qualche problema con la ruota anteriore. Soprattutto nelle curve 10 e 11. Forse era l'aria fredda sul pneumatico o la scia, non lo so. La temperatura si raffreddava sempre di più. Ma sono riuscito a migliorare di nuovo quando Alex Márquez è arrivato alla fine. Nel complesso, è stato un Gran Premio di Phillip Island positivo. Vediamo cosa succederà in volata".

Miller ha poi rivelato: "Al mattino abbiamo cambiato un po' la moto in termini di posizione del perno, solo per avere un po' più di grip. Ma è una cosa abbastanza normale in giornate come questa".

Secondo le previsioni meteo, potrebbe non essere sufficiente per lo sprint di domenica. Sono previste raffiche di vento fino a 90 km/h e pioggia. Miller: "È triste per i tifosi australiani e mi dispiace. Negli ultimi tre giorni abbiamo avuto lo scenario più bello in assoluto per una gara di moto. Quindi incrociamo le dita. Speriamo che si verifichi esattamente il contrario di quanto previsto. Qui, il tempo più bello in questo periodo dell'anno può trasformarsi in "merda" in un attimo. "

Per quanto riguarda le condizioni, Miller afferma che guidare qui è meno pericoloso di un tempo, grazie alle winglet presenti sul tracciato: "Uscire dalla curva 2 verso la curva Stoner era più rischioso, c'erano più impennate. Anche il vento laterale era più minaccioso. La nuova aerodinamica ha lati positivi e negativi. Ma alla fine del rettilineo d'arrivo, a più di 350 km/h, quando un gruppo di moto sfreccia in scia, ci vuole un po' di tempo per abituarsi. Può portare a situazioni spiacevoli".

Miller continua: "