Jack Miller (KTM/7º): "Agora estamos a aguentar-nos".

Jack Miller partiu do 8º lugar da grelha em Phillip Island - o australiano chegou à turbulenta corrida em casa em P7, logo atrás de Marco Bezzecchi (Mooney VR46-Ducati). Jack ficou a quase dez segundos do vencedor da estreia, Johann Zarco (Pramac Ducati), no final.

"É um sábado, mas a corrida acabou e agora estamos a andar por aí. Agora é um bocado estranho. Queria um pouco mais na corrida, mas foi isso que fizemos hoje", confessou o jovem Miller.

"Mas no último sector faltou-me um pouco de estabilidade na frente. Não consegui fazer com que a mota rolasse nas curvas como gostaria. O pneu esteve relativamente bem até ao final, consegui lutar contra os outros".

"Mas depois de cerca de dez voltas tive alguns momentos complicados na roda dianteira, especialmente nas curvas 10 e 11. Talvez tenha sido o ar frio no pneu ou o slipstream, não sei. Estava a ficar cada vez mais frio. Mas consegui melhorar novamente quando o Alex Márquez chegou ao fim. Em suma, foi um Grande Prémio de Phillip Island positivo. Vamos ver o que vai acontecer no sprint".

Miller revelou depois: "Mudámos um pouco a moto de manhã em termos de posição do pivot - só para ter um pouco mais de aderência. Mas foi uma coisa normal em dias como este."

De acordo com as previsões meteorológicas, pode não ser suficiente para que o sprint se realize no domingo. É suposto haver rajadas de vento até 90 km/h e chuva. Miller: "É triste para os fãs australianos e lamento. Tivemos o mais belo cenário para uma corrida de motas nos últimos três dias. Por isso, vamos fazer figas. Esperemos que aconteça exatamente o oposto do que está previsto. Aqui, o tempo mais bonito nesta altura do ano pode transformar-se em "merda" num instante. "

Sobre as condições, Miller diz que a condução aqui é menos perigosa do que costumava ser, graças aos winglets nesta pista. "Sair da curva 2 em direção à curva Stoner costumava ser mais arriscado, havia mais wheelies. Os ventos cruzados também costumavam ser mais ameaçadores. A nova aerodinâmica tem aspectos positivos e negativos. Mas no final da reta final, a mais de 350 km/h - quando um grupo de motos passa a zunir pelo nosso "slipstream", é preciso habituarmo-nos a isso. Pode levar a situações complicadas".

