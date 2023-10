Alex Márquez (Ducati/9e) : "Un vieil homme sur le divan

Lors d'une chute lors des qualifications du GP d'Inde, Alex Márquez s'est fracturé trois côtes, ce qui l'a tenu éloigné des circuits pour les deux Grand Prix suivants.

Quatre semaines plus tard, le pilote du team Gresini Ducati était de retour en Australie au guidon de sa Desmosedici GP22, qu'il a placée à une honorable 13e place sur la grille de départ lors des qualifications. Cependant, avant la course principale, qui avait été avancée au samedi en raison des mauvaises prévisions météorologiques, il a déclaré : "D'un point de vue physique, je n'étais pas sûr de pouvoir tenir la course".

Mais Márquez a bravé la douleur et s'est battu contre Marco Bezzecchi (Ducati), Jack Miller (KTM) et Aleix Espargaró (Aprilia) pour la sixième place. Après 27 tours, le pilote de 27 ans a vu le drapeau à damier en queue de ce groupe et a tout de même récolté sept points du championnat du monde en tant que neuvième. Le soulagement de l'Espagnol était évident : "J'ai simplement essayé de suivre les autres pilotes et de remonter sans prendre de risques. Même si j'ai perdu beaucoup de temps à cause d'une manœuvre de dépassement de Jack Miller, la course a été meilleure que prévu".

Le champion du monde Moto2 2019 a souligné : "Pour moi, il était important de faire à nouveau une course complète. Car après quatre semaines sans course, je me sentais comme un vieil homme sur un canapé". Néanmoins, en regardant la piste de 4,45 km (cinq virages à droite et sept à gauche), il a dû constater : "Le circuit est très exigeant physiquement. J'étais assez raide sur le vélo et je ne pouvais pas bouger comme je le voulais. Dans les virages à gauche, j'ai en outre plus de douleurs, il y en a malheureusement beaucoup ici".

Le sprint MotoGP est prévu pour dimanche après-midi, mais sa tenue est pour l'instant incertaine en raison des rafales de vent annoncées. Compte tenu de son état de santé, Márquez a donc plaisanté : "Je pourrais rentrer à la maison maintenant, en espérant que le vent soit très fort dimanche".

Résultat MotoGP Race, Phillip Island, 21.10.2023

1. Zarco, Ducati, 27 rdn en 40:39,446 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec

3. Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14e Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Chute : Augusto Fernández, KTM

Chute : Joan Mir, Honda

Pas au départ : Alex Rins, Honda

Classement au championnat du monde MotoGP après 31 courses sur 40

1. Bagnaia, 366 points. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 165. 7. Zarco 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 526 points (champion du monde). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.



Championnat du monde par équipes :

1.Prima Pramac Racing, 526 points. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.