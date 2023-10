Alex Márquez (Ducati/9°): "Vecchio sul divano".

Quattro settimane dopo le fratture alle costole, Alex Márquez ha concluso un altro Gran Premio a Phillip Island. In seguito, il pilota della Gresini Ducati ha spiegato perché spera in un clima rigido domenica.

Alex Márquez ha riportato tre costole rotte in una caduta durante le qualifiche del GP d'India, che lo ha messo fuori gioco per i due Gran Premi successivi.

Quattro settimane dopo, il pilota del Gresini Ducati Team è tornato in sella alla sua Desmosedici GP22 in Australia, dove si è qualificato con un rispettabile 13° posto in griglia. Tuttavia, prima della gara principale, anticipata al sabato a causa delle pessime previsioni meteo, ha ammesso: "Dal punto di vista fisico, non ero sicuro di farcela".

Ma Márquez ha sfidato il dolore e ha lottato contro Marco Bezzecchi (Ducati), Jack Miller (KTM) e Aleix Espargaró (Aprilia) per il sesto posto. Dopo 27 giri, il 27enne ha visto la bandiera a scacchi alla fine di questo gruppo e ha comunque raccolto sette punti del Campionato del Mondo al nono posto. Il sollievo dello spagnolo è stato evidente: "Ho solo cercato di seguire gli altri piloti e di arrivare davanti senza correre rischi. Anche se ho perso molto tempo a causa di una manovra di sorpasso di Jack Miller, la gara è andata meglio del previsto".

Il campione del mondo 2019 della Moto2 ha sottolineato: "Per me era importante correre di nuovo una gara completa. Perché dopo quattro settimane senza gare mi sentivo come un vecchio sul divano". Tuttavia, guardando il tracciato di 4,45 km (cinque curve a destra e sette a sinistra), ha dovuto ammettere: "La pista è fisicamente molto impegnativa. Ero piuttosto rigido sulla moto e non riuscivo a muovermi come volevo. Nelle curve a sinistra, inoltre, ho dei dolori, che qui purtroppo sono molti".

La volata della MotoGP è prevista per domenica pomeriggio, ma per il momento c'è un punto interrogativo sulla possibilità che si svolga a causa dei temporali previsti. Viste le sue condizioni di salute, Márquez ha quindi scherzato: "Potrei volare a casa ora, speriamo che il vento sia molto forte domenica".

Risultato gara MotoGP, Phillip Island, 21.10.2023

1° Zarco, Ducati, 27 giri in 40:39.446 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec.

3° Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4° Binder, KTM, + 0,816

5° Martin, Ducati, + 1,008

6° Bezzecchi, Ducati, + 8.827

7° Miller, KTM, + 9.283

8° Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.387

9° Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10° Bastianini, Ducati, + 12.523

11° Viñales, Aprilia, + 13.992

12° Marini, Ducati, + 17,078

13° Oliveira, Aprilia, + 19.443

14° Quartararo, Yamaha, + 20.949

15° Marc Márquez, Honda, + 21.118

16° Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17° Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18° Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19° Nakagami, Honda, + 37.758

Caduta: Augusto Fernández, KTM

Caduta: Joan Mir, Honda

Non è partito: Alex Rins, Honda

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 31 gare su 40

1° Bagnaia, 366 punti. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 165. 7. Zarco 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 526 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 296. 3° Aprilia 274. 4° Yamaha 154. 6° Honda 150.



Campionato del mondo a squadre:

1.Prima Pramac Racing, 526 punti. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.