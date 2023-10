Alex Márquez (Ducati/9º): "Velho no sofá".

Quatro semanas após as fracturas nas costelas, Alex Márquez terminou mais um Grande Prémio em Phillip Island. Depois, o piloto da Gresini Ducati explicou por que razão espera que o tempo esteja mau no domingo.

Alex Márquez sofreu três costelas partidas num acidente durante a qualificação para o GP da Índia, o que o deixou fora de ação nos dois Grandes Prémios seguintes.

Quatro semanas mais tarde, o piloto da Gresini Ducati Team voltou a sentar-se ao volante da sua Desmosedici GP22 na Austrália, onde se qualificou num respeitável 13º lugar da grelha. No entanto, antes da corrida principal, que tinha sido antecipada para sábado devido às más condições climatéricas, admitiu: "Do ponto de vista físico, não tinha a certeza se iria aguentar a corrida."

Mas Márquez desafiou a dor e lutou contra Marco Bezzecchi (Ducati), Jack Miller (KTM) e Aleix Espargaró (Aprilia) pelo sexto lugar. Depois de 27 voltas, o piloto de 27 anos viu a bandeira axadrezada no final deste grupo e ainda acumulou sete pontos no Campeonato do Mundo, em nono lugar. O alívio do espanhol era visível depois: "Tentei apenas seguir os outros pilotos e chegar à frente sem correr riscos. Apesar de ter perdido muito tempo devido a uma manobra de ultrapassagem do Jack Miller, a corrida foi melhor do que o esperado."

O Campeão do Mundo de Moto2 de 2019 sublinhou: "Para mim, era importante voltar a fazer uma corrida completa. Porque depois de quatro semanas sem correr, senti-me como um velho no sofá." No entanto, olhando para a pista de 4,45 km (cinco curvas à direita e sete curvas à esquerda), ele teve que admitir: "A pista é fisicamente muito exigente. Estava bastante rígido na mota e não me conseguia mexer como queria. Além disso, nas curvas à esquerda, tenho dores, que infelizmente são muitas aqui."

O sprint de MotoGP está agendado para a tarde de domingo, mas até ao momento existe um ponto de interrogação sobre a sua realização devido à previsão de aguaceiros. Dado o seu estado de saúde, Márquez brincou: "Eu poderia voar para casa agora, espero que o vento esteja muito forte no domingo."

Resultado da corrida de MotoGP, Phillip Island, 21.10.2023

1º Zarco, Ducati, 27 voltas em 40:39.446 min

2º Bagnaia, Ducati, + 0,201 seg

3º Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4º Binder, KTM, + 0,816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9,283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12,523

11º Viñales, Aprilia, + 13,992

12º Marini, Ducati, + 17,078

13º Oliveira, Aprilia, + 19,443

14º Quartararo, Yamaha, + 20,949

15º Marc Márquez, Honda, + 21,118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19º Nakagami, Honda, + 37,758

Queda: Augusto Fernández, KTM

Queda: Joan Mir, Honda

Não começou: Alex Rins, Honda

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 31 das 40 corridas

1º Bagnaia, 366 pontos. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 165. 7. Zarco 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 526 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1. Prima Pramac Racing, 526 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.