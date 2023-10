Brad Binder (KTM/4º): Superado por el viejo zorro Zarco

Brad Binder ha sido uno de los grandes protagonistas de la emocionante fase final de la carrera de MotoGP en Phillip Island a los mandos de la KTM de Red Bull. El sudafricano fue el primero en perseguir al líder Jorge Martín hasta dos vueltas del final, pero Martín sobrepasó sus neumáticos.

En la meta, Binder se ha quedado a sólo 0,8 segundos del ganador del debut, Johann Zarco (Pramac Ducati); Fabio Di Giannantonio se ha quedado a sólo 0,3 segundos del podio. "Hoy ha ido muy bien, hasta las tres últimas vueltas", se reía Binder. "Hemos tenido probablemente la mejor clasificación de MotoGP, estaba muy contento de estar en la primera fila de la parrilla. Ha sido genial salir desde la primera fila".

"Después quise conservar los neumáticos al máximo. Cuando 'Diggia' me ha adelantado me he dado cuenta de que quizás estaba yendo demasiado fácil, especialmente en el último sector. He ido a por él y me he dado cuenta de lo rápido que podía ir con un poco más de esfuerzo, en cuanto a neumáticos."

"Luego nos acercamos rápidamente a Jorge otra vez. Estaba emocionado y no me di cuenta de que había cuatro pilotos detrás de mí. Luego en la horquilla me ha adelantado Zarco, ahí he tenido que enderezar un poco la moto, y así los demás también se han pasado. Desgraciadamente no he podido remontar hasta el final. El final ha sido complicado. El cuarto puesto está bien, son buenos puntos y un buen resultado. Pero lo siento por mi equipo, hoy podíamos haber hecho un poco más".

Binder sólo ha terminado dos veces segundo en GP este año, y un tercer podio tendrá que seguir esperando. Y Zarco vuelve a respirarle en la nuca, como nuevo quinto del Campeonato del Mundo.

Binder había vuelto a adelantar a Fabio Di Giannantonio en la meta y perseguía a Jorge Martín: "No estaba frenético, estaba en modo clasificación y vi que estábamos alcanzando a Jorge. Por eso me sorprendió un poco cuando Johann se pasó en la curva 4. Fue difícil recuperar posiciones después. Después ha sido difícil recuperar posiciones porque los de delante hacían todo tipo de trazadas, apenas había sitio para mí como cuarto hombre. Aun así ha sido una buena carrera, divertida".

La conclusión de Binder es importante: "Quería pilotar lo más limpio posible, me lo tomé con calma con el neumático. Pero si nos fijamos en dónde estábamos aquí en 2022, hemos dado un paso de gigante. Así que sólo veo lo positivo".

Comentando la táctica de Jorge Martín con los neumáticos blandos, Binder dijo: "Cuando salimos, vi las líneas de su neumático trasero. Ahí supe que llevaba el neumático blando. Así que también sabía que sería casi imposible competir en la salida. Me dije a mí mismo, ¡a por ello! Mantuvo ese ritmo endiablado durante unas diez vueltas. Luego, diez vueltas antes del final, la diferencia se mantuvo estable por primera vez. Era la primera vez que veía algo así y que alguien llegaba tan lejos con ese neumático. Creo que habríamos sufrido con él antes".