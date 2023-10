Brad Binder (KTM/4e) : Le vieux renard Zarco a fait des siennes

Au guidon de sa Red Bull-KTM, Brad Binder a été l'un des principaux protagonistes de la fin de course passionnante du MotoGP de Phillip Island. Le Sud-Africain a été le premier poursuivant du leader Jorge Martin jusqu'à deux tours de la fin, mais ce dernier a trop sollicité ses pneus.

A l'arrivée, Binder n'a manqué que 0,8 seconde au vainqueur des débuts, Johann Zarco (Pramac Ducati), et seulement 0,3 seconde au podium de Fabio Di Giannantonio. "C'était vraiment bien aujourd'hui, jusqu'aux trois derniers tours", a déclaré Binder en riant. "Nous avons probablement eu la meilleure séance de qualification du MotoGP - j'étais très heureux d'être sur la première ligne de départ. C'était génial de partir de la première ligne là-bas".

"J'ai ensuite essayé d'économiser les pneus autant que possible. J'ai alors réalisé, lorsque 'Diggia' m'a dépassé, que je roulais peut-être un peu trop à l'économie, surtout dans le dernier secteur. J'ai roulé derrière lui et j'ai réalisé de combien je pouvais aller plus vite avec juste un peu plus d'efforts sur les pneus".

"Nous nous sommes ensuite rapidement rapprochés de Jorge. J'étais excité et je n'ai pas vraiment réalisé que quatre gars étaient encore derrière moi. Dans l'épingle à cheveux, Zarco m'a dépassé et j'ai dû redresser un peu la moto, ce qui a permis aux autres de passer. Malheureusement, je n'ai pas pu revenir jusqu'à la fin. La fin a été difficile. La quatrième place est une bonne chose, ce sont de bons points et un bon résultat. Mais je suis désolé pour mon équipe, nous aurions pu faire un peu mieux aujourd'hui".

Binder n'a décroché que deux deuxièmes places en GP cette année, le troisième podium devra encore attendre. Et Zarco est désormais à nouveau sur son dos - en tant que nouveau cinquième du championnat du monde.

Binder a dépassé Fabio Di Giannantonio à l'arrivée et s'est lancé à la poursuite de Jorge Martin : "Je ne me suis pas précipité, mais j'étais en mode qualification et j'ai vu que nous rattrapions Jorge. J'ai donc été un peu surpris lorsque Johann est passé au virage 4. C'était difficile de regagner des positions après, parce que les gars devant faisaient toutes les lignes possibles - il n'y avait presque plus de place pour moi en tant que quatrième homme. C'était quand même une bonne course, c'était amusant".

Le bilan de Binder est important : "Je voulais rouler aussi proprement que possible, j'ai vraiment beaucoup ménagé les pneus. Mais quand on voit où nous étions ici en 2022, nous avons fait un pas massif. Je ne vois donc que les choses positives".

Concernant la tactique de Jorge Martin avec les pneus tendres, Binder a déclaré : "Quand nous sommes partis, j'ai vu les lignes de son pneu arrière. J'ai alors su qu'il avait le pneu tendre. Je savais donc aussi qu'il serait presque impossible de rester dans la course au début. Je me suis dit : "Vas-y ! Il a gardé ce rythme de malade pendant environ dix tours. A dix tours de la fin, l'écart est resté stable pour la première fois. C'était la première fois que je voyais ça et que quelqu'un parvenait à aller aussi loin avec ce pneu. Nous aurions probablement souffert plus tôt avec ça".