Brad Binder (KTM/4°): Superato dalla vecchia volpe Zarco

Brad Binder è stato uno dei principali protagonisti dell'emozionante fase finale della gara di MotoGP a Phillip Island in sella alla Red Bull KTM. Il sudafricano ha inseguito per primo il leader Jorge Martin fino a due giri dalla fine, ma Martin ha esagerato con le gomme.

Al traguardo, Binder era a soli 0,8 secondi dal vincitore del debutto Johann Zarco (Pramac Ducati); Fabio Di Giannantonio era a soli 0,3 secondi dal podio. "Oggi è andata molto bene, fino agli ultimi tre giri", ha commentato Binder. "Abbiamo fatto probabilmente la migliore qualifica della MotoGP - sono stato molto felice di essere in prima fila sulla griglia. È stato bello partire dalla prima fila".

"Poi ho voluto preservare il più possibile le gomme. Quando 'Diggia' mi ha superato ho capito che forse stavo andando un po' troppo piano, soprattutto nell'ultimo settore. L'ho seguito e mi sono reso conto di quanto potessi andare più veloce con un po' più di sforzo, a livello di gomme".

"Poi ci siamo avvicinati di nuovo a Jorge. Ero eccitato e non mi sono reso conto che c'erano ancora quattro persone dietro di me. Poi, al tornante, Zarco mi ha superato, ho dovuto raddrizzare un po' la moto e così anche gli altri sono passati. Purtroppo non sono riuscito a reagire fino alla fine. Il finale è stato difficile. Il quarto posto è buono, è un buon punteggio e un buon risultato. Ma mi dispiace per la mia squadra, avremmo potuto fare qualcosa di più oggi".

Binder ha ottenuto solo due secondi posti in un GP quest'anno, e per il terzo podio bisognerà aspettare ancora. E Zarco gli sta di nuovo col fiato sul collo, come nuovo quinto campione del mondo.

Binder ha superato nuovamente Fabio Di Giannantonio nel finale e si è messo all'inseguimento di Jorge Martin: "Non ero frenetico, ero in modalità qualifica e ho visto che stavamo recuperando Jorge. Per questo motivo sono rimasto un po' sorpreso quando Johann è passato alla curva 4. In seguito è stato difficile recuperare posizioni perché i ragazzi davanti facevano ogni tipo di traiettoria e non c'era quasi spazio per me che ero il quarto uomo. È stata comunque una bella gara, divertente".

La conclusione di Binder è importante: "Ho voluto guidare nel modo più pulito possibile, mi sono preso cura del pneumatico. Ma se guardiamo a dove eravamo nel 2022, abbiamo fatto un passo enorme. Quindi vedo solo gli aspetti positivi".

Commentando la tattica di Jorge Martin con le gomme morbide, Binder ha detto: "Quando siamo usciti, ho visto le linee del suo pneumatico posteriore. In quel momento ho capito che aveva la gomma morbida. Quindi sapevo anche che sarebbe stato quasi impossibile gareggiare alla partenza. Mi sono detto: "Vai! Ha mantenuto questo ritmo infernale per circa dieci giri. Poi, a dieci giri dalla fine, il distacco è rimasto stabile per la prima volta. È stata la prima volta che ho visto una cosa del genere e che qualcuno è arrivato così lontano con quel pneumatico. Credo che avremmo sofferto prima".