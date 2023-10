Brad Binder (KTM/4º): Superado pela velha raposa Zarco

Brad Binder foi um dos principais protagonistas da emocionante fase final da corrida de MotoGP em Phillip Island com a Red Bull KTM. O sul-africano foi o primeiro a perseguir o líder Jorge Martin até duas voltas do fim, mas Martin gastou demasiado os pneus.

No final, Binder ficou a apenas 0,8 segundos do vencedor da estreia, Johann Zarco (Pramac Ducati); Fabio Di Giannantonio ficou a apenas 0,3 segundos do pódio. "Foi muito bom hoje, até às últimas três voltas", riu-se Binder. "Tivemos provavelmente a melhor qualificação do MotoGP - fiquei muito contente por estar na primeira linha da grelha. Foi ótimo começar na primeira fila."

"Depois quis preservar os pneus o mais possível. Quando o 'Diggia' me ultrapassou, apercebi-me que talvez estivesse a ir um pouco devagar demais, especialmente no último sector. Fui atrás dele e apercebi-me de como podia ser mais rápido com um pouco mais de esforço, em termos de pneus."

"Rapidamente voltámos a aproximar-nos do Jorge. Estava entusiasmado e não me apercebi que ainda havia quatro pessoas atrás de mim. Depois, no hairpin, o Zarco ultrapassou-me, aí tive de endireitar um pouco a moto e os outros também passaram. Infelizmente, não consegui recuperar até ao fim. A chegada foi complicada. O quarto lugar é bom, são bons pontos e um bom resultado. Mas lamento pela minha equipa, podíamos ter feito um pouco mais hoje."

Binder tem apenas dois segundos GPs este ano, e um terceiro pódio vai ter de continuar à espera. E Zarco está agora a respirar no seu pescoço novamente - como o novo quinto do Campeonato do Mundo.

Binder ultrapassou novamente Fabio Di Giannantonio no final e estava a perseguir Jorge Martin: "Mas não estava frenético, estava em modo de qualificação e vi que estávamos a apanhar o Jorge. Por isso fiquei um pouco surpreendido quando o Johann passou na curva 4. Foi difícil recuperar posições depois porque os tipos da frente estavam a fazer todo o tipo de trajectórias - quase não havia espaço para mim como quarto homem. Mesmo assim, foi uma boa corrida, foi divertida".

A conclusão de Binder é importante: "Quis fazer uma corrida o mais limpa possível, e não me preocupei muito com o pneu. Mas se olharmos para onde estávamos aqui em 2022, demos um grande passo. Por isso, só vejo aspectos positivos".

Comentando a tática de pneus macios de Jorge Martin, Binder disse: "Quando saímos, vi as linhas do seu pneu traseiro. Foi aí que percebi que ele tinha o pneu macio. Por isso, também sabia que seria quase impossível correr no início. Pensei para mim próprio, vai em frente! Ele manteve este ritmo doentio durante cerca de dez voltas. Depois, a dez voltas do fim, a diferença manteve-se estável pela primeira vez. Foi a primeira vez que vi algo assim e que alguém conseguiu chegar tão longe com aquele pneu. Penso que teríamos sofrido com isso mais cedo".