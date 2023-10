Jorge Martín (5º): "No tomaré más riesgos".

Tras la pole position del sábado por la mañana, la salida del Gran Premio de Australia también fue como un sueño para la estrella del Pramac-Ducati Jorge Martín. El piloto de 25 años se puso inmediatamente en cabeza y amplió continuamente su ventaja sobre sus perseguidores. En la vuelta 15, el español lideraba con 3.497 segundos de ventaja sobre el piloto oficial de Red Bull KTM Brad Binder.

Sin embargo, la ventaja de Martin se fue diluyendo vuelta a vuelta. El piloto de Ducati fue uno de los dos pilotos (junto con Pol Espargaró) que empezó la carrera con el neumático trasero blando. La ventaja del principio de la carrera se convirtió en su desventaja en el final de la misma. El subcampeón del Mundo lideró hasta la cuarta curva de la última vuelta en Phillip Island. Entonces se vio superado por su compañero de equipo Johann Zarco, el líder del mundial Pecco Bagnaia (Ducati), Fabio Di Giannantonio y Binder, dejándole sólo quinto y ahora a 27 puntos en la clasificación del mundial.

"Ahora es muy fácil entender cuál era la mejor opción. Al final ha estado muy reñido. Pero mi plan era utilizar al 100% el neumático blando. Lo intenté y al final no funcionó, pero aún así estoy contento con mi rendimiento", explicó Martin en la entrevista posterior al GP. "He pilotado bien y muy suave, quería ser muy limpio con los neumáticos, pero al final no ha sido suficiente. Aprenderemos de esto para el futuro".

¿Se esperaba Martin este final de carrera? "Siete vueltas antes del final me di cuenta" de que tenía problemas, admitió el Campeón del Mundo de Moto3 2018. "Vi que los rivales eran 0,4 segundos más rápidos. Empujaba mucho, pero eso no funcionaba al acelerar, solo en las frenadas y en la curva. Por desgracia, no tenía más agarre en la rueda trasera. Al final he sacado lo mejor: el quinto puesto".

"Este fin de semana no hemos probado mucho con el neumático medio, quizá eso haya sido un problema. Había sospechado que el neumático blando sería suficiente para la distancia", se convenció Martin. "Al final, por desgracia, no fue la mejor elección. Quería salir delante, era mi estrategia, pero nunca sabré si habría funcionado con el medio puesto. Tendremos que esperar un año para saberlo, pero desde luego nunca volveré a correr aquí con el neumático blando".

¿Cómo afronta el piloto de Ducati el resto de carreras? "De momento no voy a arriesgar más con la elección de neumáticos. En el futuro elegiremos al menos los mismos neumáticos que mis rivales. Depende de mí, tengo que ser inteligente y no cometer errores. Soy el piloto más rápido, pero si no haces la elección correcta para la carrera, no sirve de nada", sabe el rápido español.

"Había perdido 0,4 segundos con mis rivales en la penúltima vuelta y la diferencia era de medio segundo. Pensé que aún podía funcionar. Pero en la curva 2 me di cuenta de que los chicos estaban detrás de mí. Quise cerrar en la curva 4,pero Zarco tenía ganas de ganar hoy y estaba imparable", señaló Jorge Martín. "Enhorabuena a él, se merece esta victoria. Estoy contento por el equipo y por él. Yo después sólo quería terminar y no caerme".

El domingo, las previsiones meteorológicas no parecen halagüeñas: Lluvia y rachas de viento de hasta 90 km/h. "Espero que podamos hacer un sprint el domingo, aunque nieve", bromeó al final el subcampeón del mundo.

Resultado Carrera MotoGP, Phillip Island, 21.10.2023

1º Zarco, Ducati, 27 Rdn en 40:39.446 min

2º Bagnaia, Ducati, + 0.201 seg

3º Di Giannatonio, Ducati, + 0.477

4º Binder, KTM, + 0,816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9,283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12.523

11º Viñales, Aprilia, + 13.992

12º Marini, Ducati, + 17.078

13º Oliveira, Aprilia, + 19.443

14º Quartararo, Yamaha, + 20.949

15º Marc Márquez, Honda, + 21.118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37.663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19º Nakagami, Honda, + 37.758

Caída: Augusto Fernández, KTM

Caída: Joan Mir, Honda

No ha salido: Alex Rins, Honda

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 31 de 40 carreras

1. Bagnaia, 366 puntos. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 165. 7. Zarco 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 526 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1.Prima Pramac Racing, 526 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.