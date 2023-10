Jorge Martin (5e) : "Je ne prendrai plus de risques".

Jorge Martin a mené une course MotoGP courageuse et spectaculaire samedi sur le circuit du Grand Prix de Phillip Island. Après avoir mené de plus de trois secondes, le pilote Ducati n'a toutefois terminé qu'en cinquième position.

Après avoir décroché la pole position samedi matin, le départ du Grand Prix d'Australie s'est également déroulé comme dans un rêve pour la star Pramac-Ducati Jorge Martin. Le pilote de 25 ans s'est tout de suite placé en tête et n'a cessé d'augmenter son avance sur ses poursuivants. Au 15e tour, l'Espagnol menait de 3,497 secondes devant Brad Binder, le pilote officiel Red Bull KTM.

Mais par la suite, l'avance de Martin a fondu de tour en tour. Le pilote Ducati était l'un des deux pilotes (avec Pol Espargaró) à s'élancer avec le pneu arrière tendre. L'avantage du début de course s'est transformé en désavantage dans le final de la course. Le deuxième du championnat du monde a mené jusqu'au quatrième virage du dernier tour à Phillip Island. Il a ensuite été dépassé par son coéquipier Johann Zarco, le leader du championnat Pecco Bagnaia (Ducati), Fabio Di Giannantonio et Binder, ce qui ne lui a laissé que la cinquième place et désormais 27 points de retard au classement du championnat.

"Maintenant, il est très facile de comprendre quel était le meilleur choix. Au final, c'était très serré. Mais c'était mon plan à 100% de rouler avec les pneus tendres. J'ai essayé et cela n'a pas fonctionné à la fin, mais je suis quand même content de ma performance", a expliqué Martin lors d'une interview après le GP. "J'ai bien roulé, très doucement, je voulais être très propre avec les pneus, mais à la fin, ce n'était pas suffisant. Nous en tirons les leçons pour l'avenir".

Martin s'attendait-il encore à cette fin en course ? "J'ai remarqué" que j'étais en difficulté à sept tours de la fin, a admis le champion du monde Moto3 2018. "J'ai vu que mes adversaires étaient 0,4 seconde plus rapides. J'ai mis beaucoup de pression, mais cela ne fonctionnait pas à l'accélération, seulement au freinage et dans les virages. Malheureusement, je n'avais plus d'adhérence sur la roue arrière. J'ai fini par en tirer le meilleur parti : la cinquième place".

"Ce week-end, nous n'avons pas beaucoup essayé avec le pneu médium, c'était peut-être un problème. Je me doutais que le pneu tendre suffirait pour la distance", était convaincu Martin. "Au final, ce n'était malheureusement pas le meilleur choix. Je voulais partir devant, c'était ma stratégie, mais je ne saurai jamais si cela aurait fonctionné avec les mediums. Nous devrons attendre un an pour le savoir, mais je ne participerai certainement plus jamais à une course ici avec les pneus tendres".

Comment le pilote Ducati aborde-t-il les autres courses ? "Dans un premier temps, je ne prendrai plus de risques avec le choix des pneus. A l'avenir, nous choisirons au moins les mêmes pneus que ceux de mes adversaires. Cela ne dépend que de moi, je dois être intelligent et ne pas faire d'erreurs. Je suis le pilote le plus rapide, mais si vous ne faites pas le bon choix pour la course, cela ne sert à rien", sait le rapide Espagnol.

"J'ai perdu 0,4 seconde sur mes adversaires dans l'avant-dernier tour et j'avais une demi-seconde d'avance. Je me suis dit que cela pouvait peut-être encore fonctionner. Mais au virage 2, j'ai remarqué que les gars étaient derrière moi. J'ai voulu fermer au virage 4,mais Zarco avait la rage de vaincre aujourd'hui et il était inarrêtable", souligne Jorge Martin. "Félicitations à lui, il mérite cette victoire. Je suis heureux pour l'équipe et pour lui. Après, tout ce que je voulais, c'était finir et ne pas tomber".

Dimanche, les prévisions météorologiques ne sont pas roses : Pluie et rafales de vent jusqu'à 90 km/h sont au programme. "J'espère que nous pourrons faire un sprint dimanche, même s'il neige", a plaisanté le deuxième du championnat du monde en conclusion.

Résultat MotoGP Race, Phillip Island, 21.10.2023

1. Zarco, Ducati, 27 rdn en 40:39,446 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec

3. Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14e Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Chute : Augusto Fernández, KTM

Chute : Joan Mir, Honda

Pas au départ : Alex Rins, Honda

Classement au championnat du monde MotoGP après 31 courses sur 40

1. Bagnaia, 366 points. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 165. 7. Zarco 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 526 points (champion du monde). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.



Championnat du monde par équipes :

1.Prima Pramac Racing, 526 points. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.