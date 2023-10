Jorge Martin (5°): "Non voglio correre altri rischi".

Sabato Jorge Martin ha disputato una gara di MotoGP emozionante e spettacolare sul circuito del Gran Premio di Phillip Island. Tuttavia, dopo essere stato in testa per oltre tre secondi, il pilota della Ducati si è classificato solo quinto.

Dopo la pole position di sabato mattina, la partenza del Gran Premio d'Australia è andata come un sogno anche per la stella della Pramac-Ducati Jorge Martin. Il 25enne ha preso subito la testa della corsa e ha aumentato continuamente il suo vantaggio sugli inseguitori. Al 15° giro, lo spagnolo conduceva con 3,497 secondi di vantaggio sul pilota ufficiale Red Bull KTM Brad Binder.

Tuttavia, il vantaggio di Martin si è ridotto di giro in giro. Il pilota della Ducati è stato uno dei due piloti (insieme a Pol Espargaró) a iniziare la gara con la gomma posteriore morbida. Il vantaggio all'inizio della gara si è trasformato in uno svantaggio nel finale di gara. Il vicecampione del mondo ha condotto fino alla quarta curva dell'ultimo giro a Phillip Island. Poi è stato raggiunto dal compagno di squadra Johann Zarco, dal leader del campionato mondiale Pecco Bagnaia (Ducati), da Fabio Di Giannantonio e da Binder, lasciandolo solo quinto e ora con 27 punti di ritardo nella classifica del campionato mondiale.

"Ora è molto facile capire quale fosse la scelta migliore. Alla fine è stata molto combattuta. Ma era mia intenzione scegliere al 100% la gomma morbida. Ho provato e alla fine non ha funzionato, ma sono comunque soddisfatto della mia prestazione", ha spiegato Martin nell'intervista post-GP. "Ho guidato bene e in modo molto fluido, volevo essere molto pulito con le gomme, ma alla fine non è stato sufficiente. Impareremo da questo per il futuro".

Martin si aspettava questo finale di gara? "A sette giri dalla fine ho capito" che ero in difficoltà, ha ammesso il campione del mondo Moto3 2018. "Ho visto che gli avversari erano più veloci di 0,4 secondi. Stavo spingendo molto, ma non funzionava in accelerazione, solo in frenata e in curva. Purtroppo non avevo più aderenza sulla ruota posteriore. Alla fine ho ottenuto il massimo: il quinto posto".

"Questo fine settimana non abbiamo provato molto con la gomma media, forse questo è stato un problema. Sospettavo che la gomma morbida sarebbe stata sufficiente per la distanza", è convinto Martin. "Alla fine, purtroppo, non è stata la scelta migliore. Volevo partire davanti, era la mia strategia, ma non saprò mai se avrebbe funzionato con le medie. Dovremo aspettare un anno per scoprirlo, ma di certo non correrò mai più qui con la gomma morbida".

Come affronta il pilota della Ducati le gare che restano? "Per il momento non prenderò altri rischi con la scelta delle gomme. In futuro sceglieremo almeno le stesse gomme dei miei avversari. Dipende da me, devo essere intelligente e non commettere errori. Sono il pilota più veloce, ma se non fai la scelta giusta per la gara, è inutile", ha dichiarato il veloce spagnolo.

"Al penultimo giro avevo perso 0,4 secondi rispetto ai miei avversari e il distacco era di mezzo secondo. Ho pensato che forse poteva ancora funzionare. Ma alla curva 2 ho notato che i ragazzi erano dietro di me. Volevo chiudere alla curva 4,ma Zarco aveva la volontà di vincere oggi ed era inarrestabile", ha sottolineato Jorge Martin. "Congratulazioni a lui, si merita questa vittoria. Sono felice per la squadra e per lui. Io volevo solo finire e non cadere".

Domenica, le previsioni meteo non sembrano rosee: Sono previste pioggia e raffiche di vento fino a 90 km/h. "Spero che domenica si possa fare una volata, anche se dovesse nevicare", ha scherzato alla fine il vicecampione del mondo.

Risultato Gara MotoGP, Phillip Island, 21.10.2023

1° Zarco, Ducati, 27 Rdn in 40:39.446 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec.

3° Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4° Binder, KTM, + 0,816

5° Martin, Ducati, + 1,008

6° Bezzecchi, Ducati, + 8.827

7° Miller, KTM, + 9.283

8° Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.387

9° Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10° Bastianini, Ducati, + 12.523

11° Viñales, Aprilia, + 13.992

12° Marini, Ducati, + 17,078

13° Oliveira, Aprilia, + 19.443

14° Quartararo, Yamaha, + 20.949

15° Marc Márquez, Honda, + 21.118

16° Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17° Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18° Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19° Nakagami, Honda, + 37.758

Caduta: Augusto Fernández, KTM

Caduta: Joan Mir, Honda

Non è partito: Alex Rins, Honda

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 31 gare su 40

1° Bagnaia, 366 punti. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 165. 7. Zarco 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 526 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 296. 3° Aprilia 274. 4° Yamaha 154. 6° Honda 150.



Campionato del mondo a squadre:

1.Prima Pramac Racing, 526 punti. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.