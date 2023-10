Jorge Martin (5º): "Não vou correr mais riscos".

Jorge Martin fez uma corrida de MotoGP espetacular e animada no Circuito do Grande Prémio de Phillip Island, no sábado. No entanto, depois de liderar por mais de três segundos, o piloto da Ducati terminou apenas em quinto.

Depois da pole position no sábado de manhã, o início do Grande Prémio da Austrália também correu como um sonho para a estrela da Pramac-Ducati, Jorge Martin. O jovem de 25 anos assumiu imediatamente a liderança e aumentou continuamente a sua vantagem sobre os perseguidores. Na volta 15, o espanhol liderava com 3,497 segundos de vantagem sobre o piloto de fábrica da Red Bull KTM, Brad Binder.

No entanto, a liderança de Martin foi-se diluindo de volta para volta. O piloto da Ducati foi um dos dois pilotos (juntamente com Pol Espargaró) a iniciar a corrida com o pneu traseiro macio. A vantagem no início da corrida transformou-se em desvantagem na parte final da corrida. O segundo classificado do Campeonato do Mundo liderou até à quarta curva da última volta em Phillip Island. Foi então apanhado pelo companheiro de equipa Johann Zarco, pelo líder do Campeonato do Mundo Pecco Bagnaia (Ducati), Fabio Di Giannantonio e Binder, deixando-o apenas em quinto e agora com 27 pontos de atraso na classificação do Campeonato do Mundo.

"Agora é muito fácil perceber qual foi a melhor escolha. No final, foi muito renhido. Mas estava 100% nos meus planos optar pelo pneu macio. Tentei e acabou por não resultar, mas mesmo assim estou contente com o meu desempenho", explicou Martin na entrevista após o GP. "Rodei bem e com muita suavidade, queria estar muito limpo com os pneus, mas no final não foi suficiente. Vamos aprender com isto para o futuro."

Martin ainda estava à espera deste final na corrida? "Sete voltas antes do fim apercebi-me" que estava em apuros, admitiu o Campeão do Mundo de Moto3 de 2018. "Vi que os adversários estavam 0,4 segundos mais rápidos. Estava a forçar muito, mas isso não funcionou na aceleração, apenas nos travões e na curva. Infelizmente, não tinha mais aderência na roda traseira. No final, consegui o melhor que pude: o quinto lugar."

"Este fim de semana não experimentámos muito com o pneu médio, talvez isso tenha sido um problema. Eu suspeitava que o pneu macio seria suficiente para a distância", Martin estava convencido. "No final, infelizmente, não foi a melhor escolha. Eu queria sair na frente, era a minha estratégia, mas nunca saberei se teria funcionado com o médio. Vamos ter de esperar um ano para saber, mas de certeza que nunca mais vou correr aqui com o pneu macio."

Como é que o piloto da Ducati encara as restantes corridas? "Não vou correr mais riscos com a escolha do pneu agora, por enquanto. No futuro, vamos pelo menos escolher os mesmos pneus que os meus adversários. Depende de mim, tenho de ser inteligente e não cometer erros. Sou o piloto mais rápido, mas se não fizermos a escolha certa para a corrida, não vale a pena", sabe o rápido espanhol.

"Tinha perdido 0,4 segundos para os meus adversários na penúltima volta e a diferença era de meio segundo. Pensei que talvez ainda pudesse funcionar. Mas na curva 2 reparei que os rapazes estavam atrás de mim. Queria fechar na curva 4,mas o Zarco tinha vontade de ganhar hoje e estava imparável", salientou Jorge Martin. "Parabéns a ele, ele merece esta vitória. Estou feliz pela equipa e por ele. Eu só queria terminar e não cair".

No domingo, as previsões meteorológicas não são risonhas: Chuva e rajadas de vento até 90 km/h estão previstas. "Espero que possamos fazer um sprint no domingo, mesmo que neve", brincou o vice-campeão do mundo no final.

Resultado da corrida de MotoGP, Phillip Island, 21.10.2023

1º Zarco, Ducati, 27 Rdn em 40:39.446 min

2º Bagnaia, Ducati, + 0,201 seg

3º Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4º Binder, KTM, + 0,816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9,283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12,523

11º Viñales, Aprilia, + 13,992

12º Marini, Ducati, + 17,078

13º Oliveira, Aprilia, + 19,443

14º Quartararo, Yamaha, + 20,949

15º Marc Márquez, Honda, + 21,118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19º Nakagami, Honda, + 37,758

Queda: Augusto Fernández, KTM

Queda: Joan Mir, Honda

Não começou: Alex Rins, Honda

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 31 das 40 corridas

1º Bagnaia, 366 pontos. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 165. 7. Zarco 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 526 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1. Prima Pramac Racing, 526 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.