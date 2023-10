Luca Marini (12º/Ducati): "Loco e increíble".

En la calificación del GP de Australia, Luca Marini (segundo en el sprint de Mandalika) no pasó de la 18ª posición de la parrilla. El italiano explicó el motivo: "Con la puesta a punto, sigo mi propia dirección, por lo que mis reglajes difieren mucho de los de los otros pilotos de Ducati. En las últimas carreras esto ha funcionado bien, pero aquí he tenido problemas. Me faltaba feeling delante y velocidad a la entrada de las curvas. También he perdido mucho tiempo a la salida de la curva".

En la carrera, el piloto de 26 años demostró una briosa carrera para recuperar terreno, que al final se vio recompensada con el 12º puesto. En la clasificación del Campeonato del Mundo, Marini ocupa actualmente la 8ª posición (148 puntos). "Después de algunos cambios me sentí mejor, pero no fue suficiente para luchar contra los de arriba. Mi gran desventaja fue tener que salir desde tan atrás", comentó sobre su resultado, añadiendo con satisfacción: "Aunque ha sido una carrera difícil, ha sido lo mejor del fin de semana hasta ahora."

Marini se tomó con calma el cambio de horario de última hora, pero dijo: "Es molesto que la carrera principal ya se disputara el sábado, porque no tuvimos tiempo suficiente para prepararla. Pero eso forma parte de nuestro trabajo. Estamos ahí para adaptarnos rápidamente a los cambios. Estoy preparado para hacer otra carrera larga el domingo".

A excepción de Raúl Fernández (16º), Pol Espargaró (18º), Marc Márquez (16º) y Jorge Martin (5º), todos los pilotos habían optado por el neumático medio trasero. Por ello, Marini no podía entender la elección de su compañero de marca Martín. "Fue una decisión completamente loca e increíble", subrayó, conmocionado. "Cuando leí en las pantallas al principio de la vuelta de calentamiento que Martin llevaba el neumático trasero blando, pensé que era un error. Porque fue una decisión descabellada. Ese error podría haberle fastidiado el Mundial".

Resultado de la carrera de MotoGP, Phillip Island, 21.10.2023

1º Zarco, Ducati, 27 rds en 40:39.446 mins.

2º Bagnaia, Ducati, + 0.201sec

3º Di Giannatonio, Ducati, + 0.477

4º Binder, KTM, + 0,816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9,283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12.523

11º Viñales, Aprilia, + 13.992

12º Marini, Ducati, + 17.078

13º Oliveira, Aprilia, + 19.443

14º Quartararo, Yamaha, + 20.949

15º Marc Márquez, Honda, + 21.118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37.663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19º Nakagami, Honda, + 37.758

Caída: Joan Mir

No ha salido: Alex Rins

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 31 de 40 carreras

1º Bagnaia, 366 puntos. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 165. 7. Zarco 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nilsson 65. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 526 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1.Prima Pramac Racing, 526 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.