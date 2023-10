Luca Marini (12e/Ducati) : "Fou et incroyable".

Lors des qualifications du GP d'Australie, Luca Marini (deuxième au sprint de Mandalika) n'a pas réussi à dépasser la 18e position sur la grille de départ. L'Italien a expliqué pourquoi : "Je fais mes propres réglages, ce qui fait que mes réglages sont très différents de ceux des autres pilotes Ducati. Cela a bien fonctionné lors des dernières courses, mais j'ai eu des problèmes ici. Il me manquait le feeling à l'avant et la vitesse en entrée de virage. De plus, j'ai perdu beaucoup de temps en sortie de virage".

En course, le pilote de 26 ans a effectué une remontée courageuse qui a tout de même été récompensée par une 12e place. Au classement du championnat du monde, Marini occupe donc actuellement la 8e place (148 points). "Après quelques changements, je me suis senti mieux, mais ce n'était pas suffisant pour me battre contre les gars de la tête. Mon gros désavantage a été de devoir partir de si loin", a-t-il commenté son résultat, ajoutant avec satisfaction : "Même si la course a été difficile, c'était la meilleure partie du week-end jusqu'à présent".

Marini a accepté le changement d'horaire de dernière minute avec sérénité, mais a déclaré : "C'est ennuyeux que la course principale ait eu lieu le samedi, car nous n'avons pas eu assez de temps pour nous y préparer. Mais cela fait partie de notre travail. Nous sommes là pour nous adapter rapidement aux changements. Je suis moi-même préparé à faire encore une longue course le dimanche".

A l'exception de Raúl Fernández (16e), Pol Espargaró (18e), Marc Márquez (16e) et Jorge Martin (5e), tous les pilotes avaient opté pour le pneu arrière médium. Marini ne comprenait donc pas le choix de son collègue de marque Martin. "C'était une décision complètement folle et incroyable", a-t-il souligné, effrayé. "Quand j'ai lu sur les écrans, au début du tour de chauffe, que Martin était en train de rouler avec le pneu arrière tendre, j'ai pensé que c'était une erreur. Car c'était un choix fou. Cette erreur a peut-être perturbé sa Coupe du monde".

Résultats MotoGP Race, Phillip Island, 21.10.2023

1. Zarco, Ducati, 27 rdn en 40:39,446 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201sec

3. Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14e Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Chute : Joan Mir

Pas au départ : Alex Rins

Classement au championnat du monde MotoGP après 31 courses sur 40

1. Bagnaia, 366 points. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 165. 7. Zarco 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 526 points (champion du monde). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.



Championnat du monde par équipes :

1.Prima Pramac Racing, 526 points. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.