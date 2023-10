Luca Marini (12°/Ducati): "Pazzesco e incredibile".

Nelle qualifiche del GP d'Australia, Luca Marini (secondo nello sprint di Mandalika) non è andato oltre il 18° posto in griglia. L'italiano ne ha spiegato il motivo: "Con l'assetto seguo la mia direzione, per questo le mie impostazioni differiscono molto da quelle degli altri piloti Ducati. Nelle ultime gare questo ha funzionato bene, ma qui ho avuto dei problemi. Mi mancava il feeling con l'anteriore e la velocità in ingresso di curva. Ho anche perso molto tempo in uscita di curva".

In gara, il ventiseienne ha mostrato uno spirito di recupero che è stato premiato con il 12° posto finale. Nella classifica del Campionato del Mondo, Marini è attualmente all'8° posto (148 punti). "Dopo alcune modifiche mi sono sentito meglio, ma non è stato sufficiente per lottare contro i primi. Il mio grande svantaggio è stato quello di dover partire da molto indietro", ha commentato il suo risultato, aggiungendo con soddisfazione: "Anche se è stata una gara difficile, è stata la parte migliore del weekend finora".

Marini ha preso bene il cambio di programma dell'ultimo minuto, ma ha detto: "È seccante che la gara principale si sia svolta già sabato, perché non abbiamo avuto abbastanza tempo per prepararci. Ma questo fa parte del nostro lavoro. Siamo lì per adattarci rapidamente ai cambiamenti. Sono pronto a fare un'altra gara lunga domenica".

Ad eccezione di Raúl Fernández (16°), Pol Espargaró (18°), Marc Márquez (16°) e Jorge Martin (5°), tutti i piloti avevano optato per la gomma posteriore media. Marini non riusciva quindi a capire la scelta del suo collega di marca Martin. "È stata una decisione completamente folle e incredibile", ha sottolineato, scioccato. "Quando ho letto sugli schermi, all'inizio del giro di riscaldamento, che Martin montava la gomma posteriore morbida, ho pensato a un errore. Perché è stata una scelta folle. Quell'errore avrebbe potuto sconvolgere il suo Mondiale".

Risultato gara MotoGP, Phillip Island, 21.10.2023

1° Zarco, Ducati, 27 giri in 40:39.446 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec.

3° Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4° Binder, KTM, + 0,816

5° Martin, Ducati, + 1,008

6° Bezzecchi, Ducati, + 8.827

7° Miller, KTM, + 9.283

8° Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.387

9° Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10° Bastianini, Ducati, + 12.523

11° Viñales, Aprilia, + 13.992

12° Marini, Ducati, + 17,078

13° Oliveira, Aprilia, + 19.443

14° Quartararo, Yamaha, + 20.949

15° Marc Márquez, Honda, + 21.118

16° Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17° Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18° Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19° Nakagami, Honda, + 37.758

Caduta: Joan Mir

Non è partito: Alex Rins

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 31 gare su 40

1° Bagnaia, 366 punti. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 165. 7. Zarco 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 526 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 296. 3° Aprilia 274. 4° Yamaha 154. 6° Honda 150.



Campionato del mondo a squadre:

1.Prima Pramac Racing, 526 punti. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.