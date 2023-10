Luca Marini (12º/Ducati): "Louco e inacreditável".

Luca Marini ficou apenas ligeiramente incomodado com a mudança de horário no sábado do GP da Austrália. O piloto da Mooney VR46 Ducati, por outro lado, ficou extremamente confuso com a escolha de pneus do seu colega de marca Jorge Martin.

Na qualificação para o GP da Austrália, Luca Marini (segundo no sprint de Mandalika) não passou do 18º lugar da grelha. O italiano explicou o motivo: "Com a afinação, sigo a minha própria direção, e é por isso que as minhas afinações diferem muito das dos outros pilotos da Ducati. Nas últimas corridas isto funcionou bem, mas aqui tive problemas. Faltou-me o feeling para a frente e a velocidade à entrada da curva. Também perdi muito tempo à saída da curva."

Na corrida, o piloto de 26 anos fez uma corrida vigorosa para recuperar o atraso, que acabou por ser recompensado com o 12º lugar. Na classificação do Campeonato do Mundo, Marini está atualmente em 8º lugar (148 pontos). "Depois de algumas mudanças, senti-me melhor, mas não foi suficiente para lutar contra os primeiros. A minha grande desvantagem foi ter de partir de muito longe", comentou sobre o seu resultado, acrescentando com satisfação: "Apesar de ter sido uma corrida difícil, foi a melhor parte do fim de semana até agora."

Marini não se importou com a mudança de última hora no calendário, mas disse: "É aborrecido que a corrida principal já se tenha realizado no sábado, porque não tivemos tempo suficiente para nos prepararmos para ela. Mas isso faz parte do nosso trabalho. Estamos lá para nos adaptarmos rapidamente às mudanças. Estou preparado para fazer outra corrida longa no domingo".

Com exceção de Raúl Fernández (16º), Pol Espargaró (18º), Marc Márquez (16º) e Jorge Martin (5º), todos os pilotos optaram pelo pneu traseiro médio. Marini não conseguiu entender a escolha do seu colega de marca Martin. "Foi uma decisão completamente louca e inacreditável", sublinhou, chocado. "Quando li nos ecrãs, no início da volta de aquecimento, que o Martin estava com o pneu traseiro macio, pensei que era um erro. Porque foi uma escolha louca. Esse erro pode ter perturbado a Taça do Mundo dele."

Resultado da corrida de MotoGP, Phillip Island, 21.10.2023

1º Zarco, Ducati, 27 voltas em 40:39.446 minutos.

2º Bagnaia, Ducati, +0,201sec

3º Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4º Binder, KTM, + 0,816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9,283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12,523

11º Viñales, Aprilia, + 13,992

12º Marini, Ducati, + 17,078

13º Oliveira, Aprilia, + 19,443

14º Quartararo, Yamaha, + 20,949

15º Marc Márquez, Honda, + 21,118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19º Nakagami, Honda, + 37,758

Queda: Joan Mir

Não começou: Alex Rins

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 31 de 40 corridas

1º Bagnaia, 366 pontos. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 165. 7. Zarco 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 526 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1. Prima Pramac Racing, 526 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.