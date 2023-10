Marco Bezzecchi (Ducati/6º): Yo habría esperado más

"Por supuesto que lucharé por mi oportunidad hasta el final", se defendió Marco Bezzecchi (24) tras la carrera de Phillip Island de la afirmación de que ahora no tiene nada que ver con la consecución del título mundial. "Tengo confianza para la próxima carrera en Tailandia. Allí conseguí mi primera pole hace un año. El circuito me va bien".

Por supuesto, el piloto del Mooney VR46 Ducati también espera estar un poco mejor físicamente para cuando llegue la carrera de Buriram el próximo fin de semana. "En Indonesia tuve dolores extremos. Ahora es más llevadero aquí. Sin embargo, la fractura de clavícula de hace quince días me perjudicó físicamente. Tuve grandes problemas con los brazos y los hombros. Phillip Island es agotador para pilotar".

Lo que molesta un poco a "Bez", sin embargo. "En Indonesia la Ducati estaba arriba, al contrario que yo. Aquí fue al revés, no conseguía que mi moto funcionara bien". Los problemas aparecieron en carrera sobre todo en la fase de salida. "No podía girar bien en las curvas rápidas. Al principio estaba preocupado por mis neumáticos medios. Tenía totalmente claro que no funcionaría con el blando en carrera. Incluso nos planteamos empezar con el neumático trasero duro al principio".

Pero a medida que avanzaba la carrera, la manejabilidad de la Desmosedici GP22 obviamente mejoró. "Así es. Hacia el final de la carrera estaba haciendo los mismos tiempos que el grupo de cabeza. Pero ya era demasiado tarde. Estoy un poco decepcionado. Hubiera esperado más". Al menos, el nueve veces ganador de un GP se aseguró la sexta plaza. "Aún así pude adelantar a Marc, Aleix y Jack y conseguir unos puntos valiosos. Pero los otros dos están un poco mejor que yo en este momento", tuvo que admitir el actual medallista de bronce del Campeonato del Mundo a la vista de las actuaciones de sus rivales Pecco Bagnaia y Jorge Martín.

Los 73 puntos de desventaja que le separan de su compatriota Bagnaia, compañero en la VR46 Academy, podrían ser difíciles de recuperar en el sprint final del domingo y en los cuatro fines de semana restantes.

Resultado de la carrera de MotoGP, Phillip Island, 21.10.2023

1º Zarco, Ducati, 27 Rdn en 40:39.446 min

2º Bagnaia, Ducati, + 0.201 seg

3º Di Giannatonio, Ducati, + 0.477

4º Binder, KTM, + 0,816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9,283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12.523

11º Viñales, Aprilia, + 13.992

12º Marini, Ducati, + 17.078

13º Oliveira, Aprilia, + 19.443

14º Quartararo, Yamaha, + 20.949

15º Marc Márquez, Honda, + 21.118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37.663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19º Nakagami, Honda, + 37.758

Caída: Augusto Fernández, KTM

Caída: Joan Mir, Honda

No ha salido: Alex Rins, Honda

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 31 de 40 carreras

1. Bagnaia, 366 puntos. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 165. 7. Zarco 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 526 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1.Prima Pramac Racing, 526 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.