Marco Bezzecchi (Ducati/6e) : Je m'attendais à mieux

"Je me battrai bien sûr jusqu'au bout pour défendre mes chances", a déclaré Marco Bezzecchi (24 ans) après la course de Phillip Island, se défendant d'affirmer qu'il n'avait désormais plus rien à voir avec l'attribution du titre de champion du monde. "Je suis confiant pour la prochaine course en Thaïlande. C'est là que j'ai réalisé ma toute première pole l'année dernière. C'est un circuit qui me convient bien".

Bien entendu, le pilote Mooney-VR46-Ducati espère également se sentir un peu mieux physiquement d'ici la course de Buriram le week-end prochain. "En Indonésie, je souffrais énormément. Ici, c'était plus supportable. Cependant, ma fracture de la clavicule il y a deux semaines m'a fait régresser physiquement. J'avais de gros problèmes avec les bras et les épaules. Phillip Island est fatigante à piloter".

Ce qui agace un peu "Bez". "En Indonésie, la Ducati était au top, contrairement à moi. Ici, c'était l'inverse, je n'arrivais pas à faire fonctionner ma moto correctement". En course, les problèmes sont surtout apparus lors de la phase de départ. "Je n'arrivais pas à tourner correctement dans les virages rapides. Je me suis inquiété au début pour mes pneus mediums. J'étais parfaitement conscient que cela ne fonctionnerait pas en course avec les tendres. Au début, nous avions même envisagé de partir avec un pneu arrière dur".

Mais au fil de la course, le comportement de la Desmosedici GP22 s'est manifestement amélioré. "C'est vrai. Vers la fin de la course, j'ai réalisé les mêmes temps au tour que le groupe de tête. Mais à ce moment-là, il était déjà trop tard. Je suis un peu déçu. Je m'attendais à mieux". Au moins, cela a permis au neuvième vainqueur de GP de s'assurer la sixième place. "J'ai encore pu dépasser Marc, Aleix et Jack et marquer de précieux points. Mais les deux autres sont actuellement un peu meilleurs que moi", a dû admettre l'actuel troisième du championnat du monde face aux performances de ses rivaux Pecco Bagnaia et Jorge Martin.

Les 73 points de retard actuels sur son compatriote et ami de la VR46 Academy Bagnaia devraient en effet être difficiles à combler lors de l'éventuel sprint de dimanche et des quatre week-ends de course restants.

Résultats de la course MotoGP, Phillip Island, 21.10.2023

1. Zarco, Ducati, 27 rdn en 40:39,446 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec

3. Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14e Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Chute : Augusto Fernández, KTM

Chute : Joan Mir, Honda

Pas au départ : Alex Rins, Honda

Classement au championnat du monde MotoGP après 31 courses sur 40

1. Bagnaia, 366 points. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 165. 7. Zarco 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 526 points (champion du monde). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.



Championnat du monde par équipes :

1.Prima Pramac Racing, 526 points. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.