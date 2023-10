Marco Bezzecchi (Ducati/6°): Mi sarei aspettato di più

"Naturalmente lotterò per le mie possibilità fino alla fine", si è difeso Marco Bezzecchi (24) dopo la gara di Phillip Island dall'affermazione che ormai non ha più nulla a che fare con l'assegnazione del titolo di campione del mondo. "Sono fiducioso per la prossima gara in Thailandia. Lì ho ottenuto la mia prima pole un anno fa. La pista mi si addice".

Naturalmente, il pilota Mooney VR46 Ducati spera anche di stare un po' meglio fisicamente per la gara di Buriram del prossimo fine settimana. "In Indonesia avevo dolori fortissimi. Qui è stato più sopportabile. Tuttavia, la frattura della clavicola di quindici giorni fa mi ha fatto perdere il controllo fisico. Ho avuto grossi problemi alle braccia e alle spalle. Phillip Island è estenuante da guidare".

Quello che però irrita un po' "Bez" è che... "In Indonesia la Ducati era al top, a differenza mia. Qui è stato il contrario, non sono riuscito a far funzionare bene la mia moto". I problemi sono apparsi in gara soprattutto nella fase di partenza. "Non riuscivo a girare bene nelle curve veloci. All'inizio ero preoccupato per le gomme medie. Mi era del tutto chiaro che in gara non avrebbe funzionato con le morbide. Abbiamo persino pensato di partire con una gomma posteriore dura all'inizio".

Ma con l'avanzare della gara, la maneggevolezza della Desmosedici GP22 è ovviamente migliorata. "È vero. Verso la fine della gara stavo facendo gli stessi tempi del gruppo di testa. Ma ormai era troppo tardi. Sono un po' deluso. Mi sarei aspettato di più". Almeno il nove volte vincitore del GP si è assicurato il sesto posto. "Sono riuscito comunque a superare Marc, Aleix e Jack e a guadagnare punti preziosi. Ma gli altri due sono un po' meglio di me al momento", ha dovuto ammettere l'attuale medaglia di bronzo del Campionato del Mondo, alla luce delle prestazioni dei suoi rivali Pecco Bagnaia e Jorge Martin.

L'attuale distacco di 73 punti dal connazionale e compagno di VR46 Academy Bagnaia potrebbe infatti essere difficile da recuperare nell'eventuale sprint di domenica e nei restanti quattro weekend di gara.

Risultato gara MotoGP, Phillip Island, 21.10.2023

1° Zarco, Ducati, 27 Rdn in 40:39.446 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec.

3° Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4° Binder, KTM, + 0,816

5° Martin, Ducati, + 1,008

6° Bezzecchi, Ducati, + 8.827

7° Miller, KTM, + 9.283

8° Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.387

9° Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10° Bastianini, Ducati, + 12.523

11° Viñales, Aprilia, + 13.992

12° Marini, Ducati, + 17,078

13° Oliveira, Aprilia, + 19.443

14° Quartararo, Yamaha, + 20.949

15° Marc Márquez, Honda, + 21.118

16° Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17° Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18° Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19° Nakagami, Honda, + 37.758

Caduta: Augusto Fernández, KTM

Caduta: Joan Mir, Honda

Non è partito: Alex Rins, Honda

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 31 gare su 40

1° Bagnaia, 366 punti. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 165. 7. Zarco 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 526 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 296. 3° Aprilia 274. 4° Yamaha 154. 6° Honda 150.



Campionato del mondo a squadre:

1.Prima Pramac Racing, 526 punti. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.