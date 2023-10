Marco Bezzecchi (Ducati/6º): Esperava mais

Pelo menos o seu sprint final foi impressionante. Mas o sexto lugar deixou Marco Bezzecchi com uma impressão ambivalente. O piloto da Ducati parece estar a despedir-se lentamente da luta pelo título do Campeonato do Mundo.

"Claro que vou lutar pela minha oportunidade até ao fim", defendeu-se Marco Bezzecchi (24) após a corrida em Phillip Island contra a afirmação de que não tem nada a ver com a atribuição do título do Campeonato do Mundo. "Estou confiante para a próxima corrida na Tailândia. Fiz lá a minha primeira pole há um ano. A pista é-me favorável".

É claro que o piloto da Mooney VR46 Ducati também espera estar um pouco melhor fisicamente quando a corrida em Buriram chegar no próximo fim de semana. "Na Indonésia tive dores extremas. Agora é mais suportável aqui. No entanto, a clavícula partida há duas semanas atrasou-me fisicamente. Tive grandes problemas com os meus braços e ombros. Phillip Island é muito cansativo".

O que irrita "Bez" um pouco, no entanto. "Na Indonésia, a Ducati foi a melhor, ao contrário de mim. Aqui foi ao contrário, não consegui pôr a minha mota a funcionar corretamente". Os problemas surgiram na corrida, especialmente na fase de arranque. "Não conseguia virar corretamente nas curvas rápidas. Estava preocupado com os meus pneus médios no início. Era completamente claro para mim que não iria funcionar com os macios na corrida. Até considerámos começar com um pneu traseiro duro no início."

Mas à medida que a corrida avançava, o comportamento da Desmosedici GP22 melhorou obviamente. "É verdade. Perto do final da corrida estava a fazer os mesmos tempos de volta que o grupo da frente. Mas nessa altura já era tarde demais. Estou um pouco desiludido. Esperava mais". Pelo menos, o nove vezes vencedor do GP garantiu o sexto lugar como resultado. "Ainda consegui ultrapassar o Marc, o Aleix e o Jack e ganhar pontos valiosos. Mas os outros dois estão um pouco melhor do que eu neste momento", teve de admitir o atual medalhista de bronze do Campeonato do Mundo, tendo em conta as prestações dos seus rivais Pecco Bagnaia e Jorge Martin.

A atual diferença de 73 pontos para o seu compatriota e colega da VR46 Academy, Bagnaia, poderá ser difícil de recuperar no sprint de domingo e nos restantes quatro fins-de-semana de corrida.

Resultado da corrida de MotoGP, Phillip Island, 21.10.2023

1º Zarco, Ducati, 27 Rdn em 40:39.446 min

2º Bagnaia, Ducati, + 0,201 seg

3º Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4º Binder, KTM, + 0,816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9,283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12,523

11º Viñales, Aprilia, + 13,992

12º Marini, Ducati, + 17,078

13º Oliveira, Aprilia, + 19,443

14º Quartararo, Yamaha, + 20,949

15º Marc Márquez, Honda, + 21,118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19º Nakagami, Honda, + 37,758

Queda: Augusto Fernández, KTM

Queda: Joan Mir, Honda

Não começou: Alex Rins, Honda

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 31 das 40 corridas

1º Bagnaia, 366 pontos. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 165. 7. Zarco 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 526 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1. Prima Pramac Racing, 526 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.