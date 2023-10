Joan Mir (Honda): "¡Yo fui la víctima!"

El as del Repsol Honda Joan Mir no pudo terminar la carrera en Phillip Island. El español habló con detalle después de su caída en la vuelta 11 y de unos rivales demasiado motivados.

Phillip Island ha sido otra decepción para el Campeón del Mundo de MotoGP 2020 con la Repsol Honda. El español fue arrasado por Luca Marini en la vuelta 11, cuando sólo luchaba por el 15º puesto en un grupo.

"Estoy muy decepcionado y es muy duro. Quería hacer mi carrera, no perjudicar a nadie. Estaba en un grupo con Bastianini y Maverick y no quería cagar los neumáticos, ese era mi objetivo. Puede que eso haya valido la pena en la meta. Por los datos también íbamos por el buen camino", relató Mir.

"Entonces Marini intentó adelantarme, me tocó y me salí un poco de la trazada. Entonces me patinó la rueda delantera, eso fue todo". Mir, que siempre estuvo luchando por podios como supertalento durante muchos años, se enfrenta a una nueva situación y analiza: "Pilotar detrás es siempre una historia diferente, ¡es duro!".

"Tal vez yo tampoco pueda manejarlo así, cuando hay una lucha por P12 o P13, como si fuera un podio en la última vuelta. Si estás luchando por un podio, por supuesto que podemos, nadie tiene problemas con eso. Pero cuando adelantar es tan difícil y al límite a 15 vueltas del final, no comparto esa actitud. Para mí no tiene sentido. Hoy he sido víctima de una maniobra así. Veremos qué pasa el domingo, no tengo muchas esperanzas".

Sobre la elección del neumático blando trasero por parte de Marc Márquez, Mir dijo: "No lo sé. El desgaste de los neumáticos ha sido mayor esta vez que en años anteriores. Quizá pensó que funcionaría. Por eso elegí el neumático medio. Pero incluso con el medio, los tiempos por vuelta se fueron al garete para algunos pilotos. Nuestro ritmo no estaba lejos de 1:29 con el neumático medio. Nunca sabremos qué habría pasado al final".

¿Quiere el compañero de Márquez esprintar el domingo? "Por un lado, nos da la oportunidad de terminar una carrera. Eso podría ser algo positivo para nosotros. Así que diría que sí. Pero ahora estoy muy decepcionado y prefiero irme al hotel. Quizá mañana lo vea de otra manera".

Y Mir advierte: "Pero al límite con el viento no tendría sentido, no queremos correr sólo para conseguirlo. Realmente tenemos problemas antes de la curva 1 con los movimientos que el viento provoca en la moto. Con el viento será realmente muy difícil, así que esperemos a ver".

Resultado de la carrera de MotoGP, Phillip Island, 21.10.2023

1º Zarco, Ducati, 27 rds en 40:39.446 mins.

2º Bagnaia, Ducati, + 0.201 seg.

3º Di Giannatonio, Ducati, + 0.477

4º Binder, KTM, + 0,816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9,283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12.523

11º Viñales, Aprilia, + 13.992

12º Marini, Ducati, + 17.078

13º Oliveira, Aprilia, + 19.443

14º Quartararo, Yamaha, + 20.949

15º Marc Márquez, Honda, + 21.118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37.663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19º Nakagami, Honda, + 37.758

Caída: Augusto Fernández, KTM

Caída: Joan Mir, Honda

No ha salido: Alex Rins, Honda

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 31 de 40 carreras

1. Bagnaia, 366 puntos. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 165. 7. Zarco 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 526 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1.Prima Pramac Racing, 526 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.