Joan Mir (Honda) : "J'étais la victime !"

L'as de Repsol Honda Joan Mir n'a pas terminé la course à Phillip Island. L'Espagnol a ensuite parlé en détail de son crash au 11e tour et de ses adversaires surmotivés.

Pour le champion du monde MotoGP 2020, Phillip Island avec la Repsol-Honda a été une nouvelle déception. L'Espagnol s'est fait voler la vedette par Luca Marini au 11e tour, alors qu'il ne se battait que pour la 15e place dans un groupe.

"Je suis très déçu et c'est vraiment dur. Je voulais faire ma course, ne faire de mal à personne. J'étais dans un groupe avec Bastianini et Maverick et je ne voulais pas bousiller les pneus, c'était mon objectif. Cela aurait peut-être été payant à l'arrivée. Du point de vue des données, nous étions aussi sur la bonne voie", a raconté Mir.

"Ensuite, Marini a essayé de me dépasser, il m'a touché et j'ai un peu quitté la ligne. Ensuite, ma roue avant a glissé, c'est tout". Mir, qui a toujours lutté pour les podiums pendant de nombreuses années en tant que super talent, se voit confronté à une nouvelle situation et analyse : "Rouler à l'arrière est toujours une autre histoire - c'est dur !"

"Peut-être que je ne peux pas gérer de la même manière le fait de se battre pour la P12 ou la P13, comme si le podium se jouait dans le dernier tour. Si on se bat pour un podium, alors bien sûr nous pouvons le faire, cela ne pose de problème à personne. Mais quand les dépassements sont aussi durs et à la limite à 15 tours de la fin, je ne partage pas cette attitude. Pour moi, cela n'a aucun sens. Aujourd'hui, j'ai été victime d'une telle manœuvre ! Nous verrons ce qui se passera dimanche - je ne me fais pas beaucoup d'illusions".

Concernant le choix de Marc Marquez pour le pneu arrière tendre, Mir a déclaré : "Je ne sais pas. Cette fois, l'usure des pneus était plus importante que les années précédentes. Peut-être pensait-il que cela irait. C'est pourquoi j'ai roulé avec le pneu médium. Mais même avec le medium, les temps au tour de certains pilotes ont chuté. Notre rythme n'était pas très éloigné de la zone des 1:29 avec le pneu medium. Nous ne saurons jamais ce qui se serait passé à la fin".

Le coéquipier de Márquez a-t-il l'intention de faire un sprint dimanche ? "D'un côté, cela nous donne la possibilité de terminer une course. Cela pourrait être quelque chose de positif pour nous. Je dirais donc que oui ! Mais je suis tellement déçu maintenant et je préfère aller à l'hôtel. Peut-être que demain je verrai les choses différemment".

Et Mir de prévenir : "A la limite, avec le vent, cela n'aurait pas de sens, nous ne voulons pas faire une course juste pour qu'elle soit faite. Nous avons vraiment des problèmes avant le virage 1 avec les mouvements que le vent provoque dans la moto. Avec le vent, ce sera vraiment très difficile - attendons donc de voir".

Résultat MotoGP Race, Phillip Island, 21.10.2023

1. Zarco, Ducati, 27 rdn en 40:39,446 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec

3. Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14e Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Chute : Augusto Fernández, KTM

Chute : Joan Mir, Honda

Pas au départ : Alex Rins, Honda

Classement au championnat du monde MotoGP après 31 courses sur 40

1. Bagnaia, 366 points. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 165. 7. Zarco 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 526 points (champion du monde). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.



Championnat du monde par équipes :

1.Prima Pramac Racing, 526 points. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.