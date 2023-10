Joan Mir (Honda): "Sono stata la vittima!"

L'asso della Repsol Honda Joan Mir non ha concluso la gara a Phillip Island. Lo spagnolo ha parlato in dettaglio della sua caduta all'11° giro e degli avversari troppo motivati.

Phillip Island è stata un'altra delusione per il Campione del Mondo MotoGP 2020 in sella alla Repsol Honda. Lo spagnolo è stato spazzato via da Luca Marini all'11° giro, quando era in lotta solo per il 15° posto in un gruppo.

"Sono molto deluso ed è davvero difficile. Volevo fare la mia gara, senza fare male a nessuno. Ero in gruppo con Bastianini e Maverick e non volevo rovinare le gomme, questo era il mio obiettivo. Questo potrebbe aver dato i suoi frutti nel finale. Dai dati eravamo anche sulla strada giusta", ha riferito Mir.

"Poi Marini ha cercato di superarmi, mi ha toccato e sono uscito un po' dalla traiettoria. Poi la mia ruota anteriore è scivolata, e così è stato". Mir, che per molti anni ha sempre lottato per il podio come super talento, affronta una nuova situazione e analizza: "Guidare dietro è sempre una storia diversa, è difficile!".

"Forse nemmeno io riesco a gestirla così, quando c'è una lotta per la P12 o la P13, come se si trattasse di un podio all'ultimo giro. Se stai lottando per il podio, allora è ovvio che possiamo farlo, nessuno ha problemi con questo. Ma quando i sorpassi sono così difficili e al limite a 15 giri dalla fine, non condivido questo atteggiamento. Per me non ha senso. Oggi sono stato vittima di una manovra del genere! Vedremo cosa succederà domenica, non ho grandi speranze".

Sulla scelta di Marc Marquez di utilizzare la gomma posteriore morbida, Mir ha detto: "Non lo so. Questa volta l'usura delle gomme era maggiore rispetto agli anni precedenti. Forse pensava che avrebbe funzionato. Ho scelto la gomma media per questo motivo. Ma anche con la media, i tempi sul giro sono andati in fumo per alcuni piloti. Il nostro ritmo non era lontano dall'1:29 con la gomma media. Non sapremo mai cosa sarebbe successo alla fine".

Il compagno di squadra di Márquez vuole fare lo sprint domenica? "Da un lato ci dà la possibilità di finire una gara. Potrebbe essere qualcosa di positivo per noi. Quindi direi di sì! Ma ora sono molto deluso e preferirei andare in albergo. Forse domani la vedrò in modo diverso".

E Mir avverte: "Ma al limite, con il vento, non avrebbe senso, non vogliamo correre solo per fare una gara. Abbiamo davvero problemi prima della curva 1 con i movimenti che il vento provoca nella moto. Con il vento sarà davvero molto difficile, quindi aspettiamo e vediamo".

Risultato gara MotoGP, Phillip Island, 21.10.2023

1° Zarco, Ducati, 27 giri in 40:39.446 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec.

3° Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4° Binder, KTM, + 0,816

5° Martin, Ducati, + 1,008

6° Bezzecchi, Ducati, + 8.827

7° Miller, KTM, + 9.283

8° Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.387

9° Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10° Bastianini, Ducati, + 12.523

11° Viñales, Aprilia, + 13.992

12° Marini, Ducati, + 17,078

13° Oliveira, Aprilia, + 19.443

14° Quartararo, Yamaha, + 20.949

15° Marc Márquez, Honda, + 21.118

16° Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17° Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18° Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19° Nakagami, Honda, + 37.758

Caduta: Augusto Fernández, KTM

Caduta: Joan Mir, Honda

Non è partito: Alex Rins, Honda

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 31 gare su 40

1° Bagnaia, 366 punti. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 165. 7. Zarco 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 526 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 296. 3° Aprilia 274. 4° Yamaha 154. 6° Honda 150.



Campionato del mondo a squadre:

1.Prima Pramac Racing, 526 punti. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.