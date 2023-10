Joan Mir (Honda): "Eu fui a vítima!"

Phillip Island foi mais uma desilusão para o Campeão do Mundo de MotoGP de 2020 com a Repsol Honda. O espanhol foi eliminado por Luca Marini na 11ª volta, quando estava apenas a lutar pelo 15º lugar num grupo.

"Estou muito desiludido e é muito difícil. Queria fazer a minha corrida, não queria magoar ninguém. Estava num grupo com Bastianini e Maverick e não queria estragar os pneus, era esse o meu objetivo. Isso pode ter valido a pena na chegada. Pelos dados, também estávamos no caminho certo", relatou Mir.

"Depois o Marini tentou ultrapassar-me, tocou-me e eu saí um pouco da linha. Depois a minha roda da frente escorregou e foi isso." Mir, que durante muitos anos lutou sempre pelos pódios como um super talento, enfrenta uma nova situação e analisa: "Andar atrás é sempre uma história diferente - é difícil!"

"Talvez eu também não consiga lidar com isso, quando há uma luta pelo P12 ou P13, como se fosse um pódio na última volta. Se estivermos a lutar por um pódio, claro que podemos, ninguém tem problemas com isso. Mas quando as ultrapassagens são tão difíceis e estão no limite a 15 voltas do fim, não partilho dessa atitude. Para mim, não faz sentido. Hoje fui vítima de uma manobra dessas! Vamos ver o que acontece no domingo - não tenho grandes esperanças."

Sobre a escolha de Marc Marquez para o pneu traseiro macio, Mir disse: "Não sei. O desgaste dos pneus foi maior desta vez do que nos anos anteriores. Talvez ele tenha pensado que ia resultar. Por isso, optei pelo pneu médio. Mas mesmo com o médio, os tempos por volta foram por água abaixo para alguns pilotos. O nosso ritmo não estava longe do 1:29 com o pneu médio. Nunca saberemos o que teria acontecido no final."

O colega de equipa de Márquez quer mesmo fazer o sprint no domingo? "Por um lado, dá-nos a oportunidade de terminar uma corrida. Isso pode ser algo positivo para nós. Por isso, eu diria que sim! Mas agora estou muito desiludido e preferia ir para o hotel. Talvez amanhã veja as coisas de forma diferente".

E Mir avisa: "Mas no limite, com o vento, não faria sentido, não queremos fazer uma corrida só para terminar. Temos mesmo problemas antes da curva 1 com os movimentos que o vento provoca na mota. Com o vento vai ser realmente muito difícil - por isso vamos esperar para ver."

Resultado da corrida de MotoGP, Phillip Island, 21.10.2023

1º Zarco, Ducati, 27 voltas em 40:39.446 minutos.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,201 seg

3º Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4º Binder, KTM, + 0,816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9,283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12,523

11º Viñales, Aprilia, + 13,992

12º Marini, Ducati, + 17,078

13º Oliveira, Aprilia, + 19,443

14º Quartararo, Yamaha, + 20,949

15º Marc Márquez, Honda, + 21,118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19º Nakagami, Honda, + 37,758

Queda: Augusto Fernández, KTM

Queda: Joan Mir, Honda

Não começou: Alex Rins, Honda

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 31 das 40 corridas

1º Bagnaia, 366 pontos. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 165. 7. Zarco 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 526 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1. Prima Pramac Racing, 526 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.