Maverick Viñales (11º): "No hay que agachar la cabeza".

No estaba decepcionado, anunció Maverick Viñales tras su modesto undécimo puesto en Phillip Island. Tenía claro desde el viernes que no había ninguna posibilidad de ganar un bote con la Aprilia en Australia.

"Tenemos que entender por qué a menudo tenemos estos problemas de tracción", dijo Maverick Viñales (28) después de 27 vueltas con el mismo problema que su compañero de equipo Aleix Espargaró. "En algunas pistas tenemos un agarre perfecto y somos los más rápidos. Otras veces, tenemos un patinaje de ruedas tan enorme que estamos chocando con los pilotos más débiles". El actual séptimo clasificado del Campeonato del Mundo no hizo de tripas corazón.

"Ya sabía el viernes que no iba a funcionar este fin de semana. Por eso no estoy decepcionado. Tenemos que aceptarlo. Pero debemos averiguar de una vez cuál es el problema. No es un problema de electrónica, nos falta agarre mecánico", dijo el 25 veces ganador de GP, que logró sus éxitos en cuatro categorías (125 cc/Moto3/Moto2 y MotoGP). "No debemos agachar la cabeza, sino seguir trabajando duro en las causas. Sólo nos beneficiaremos de ello la próxima temporada".

"Perdemos mucho tiempo, especialmente al acelerar a la salida de las curvas cerradas", analizó Viñales más adelante. "La goma cayó muy pronto en la carrera, así que tuve que concentrarme principalmente en la gestión de los neumáticos. En otras partes de la pista teníamos menos desventaja. En el sector 3 fui el más rápido", también vio aspectos positivos en la modesta actuación del equipo oficial del veneciano Noale.

"Soy un poco más optimista para el sprint del domingo. Entonces pilotaremos con el compuesto blando detrás y delante. Así tendremos un poco más de agarre", dijo Maverick.

Pero queda por ver si los dioses del tiempo no destruirán estas modestas esperanzas.

Resultado Carrera MotoGP, Phillip Island, 21.10.2023

1º Zarco, Ducati, 27 Rdn en 40:39.446 min

2º Bagnaia, Ducati, + 0.201 seg

3º Di Giannatonio, Ducati, + 0.477

4º Binder, KTM, + 0,816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9,283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12.523

11º Viñales, Aprilia, + 13.992

12º Marini, Ducati, + 17.078

13º Oliveira, Aprilia, + 19.443

14º Quartararo, Yamaha, + 20.949

15º Marc Márquez, Honda, + 21.118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37.663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19º Nakagami, Honda, + 37.758

Caída: Augusto Fernández, KTM

Caída: Joan Mir, Honda

No ha salido: Alex Rins, Honda

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 31 de 40 carreras

1. Bagnaia, 366 puntos. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 165. 7. Zarco 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 526 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1.Prima Pramac Racing, 526 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.