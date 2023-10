Maverick Viñales (11e) : "Ne pas baisser la tête".

"Nous devons comprendre pourquoi nous avons souvent des problèmes d'adhérence", a déclaré Maverick Viñales (28 ans) après 27 tours au guidon de son Aprilia d'usine, qui souffre du même problème que son coéquipier Aleix Espargaró : "Sur certains circuits, nous avons une adhérence parfaite et nous sommes les plus rapides. D'autres fois, nous avons un wheelspin tellement énorme que nous nous retrouvons avec les plus faibles", a déclaré l'actuel septième du championnat du monde, sans faire de son cœur un gouffre.

"Je savais déjà vendredi que ça ne marcherait pas ce week-end. C'est pourquoi je ne suis pas déçu. Nous devons l'accepter ainsi. Mais nous devrions enfin comprendre à quoi cela est dû. Ce n'est pas un problème électronique, mais un manque d'adhérence mécanique", a déclaré le pilote aux 25 victoires en GP, qui a remporté des succès dans quatre catégories (125 cm3/Moto3/Moto2 et MotoGP). "Nous ne devons pas baisser la tête, mais continuer à travailler dur sur les causes. Nous n'en profiterons que la saison prochaine".

"Nous perdons surtout beaucoup de temps à l'accélération dans les virages serrés", analysait encore Viñales. "La gomme s'est dégradée très tôt dans la course, ce qui m'a obligé à me concentrer sur la gestion des pneus. Sur d'autres parties du circuit, nous avons été moins désavantagés. J'étais le plus rapide dans le secteur 3", mais il a aussi vu du positif dans la modeste performance de l'équipe d'usine de Noale, en Vénétie.

"Je suis un peu plus optimiste pour le sprint de dimanche. Nous roulerons alors avec le soft compound à l'arrière et à l'avant. Nous aurons ainsi un peu plus d'adhérence", a déclaré Maverick.

Mais on ne sait pas encore si les dieux de la météo ne vont pas anéantir ces modestes espoirs.

Résultats de la course MotoGP, Phillip Island, 21.10.2023

1. Zarco, Ducati, 27 rdn en 40:39,446 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec

3. Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14e Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Chute : Augusto Fernández, KTM

Chute : Joan Mir, Honda

Pas au départ : Alex Rins, Honda

Classement au championnat du monde MotoGP après 31 courses sur 40

1. Bagnaia, 366 points. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 165. 7. Zarco 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 526 points (champion du monde). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.



Championnat du monde par équipes :

1.Prima Pramac Racing, 526 points. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.