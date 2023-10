Maverick Viñales (11°): "Non bisogna abbassare la testa".

Non è rimasto deluso, ha annunciato Maverick Viñales dopo il suo modesto undicesimo posto a Phillip Island. Era chiaro fin da venerdì che non c'era alcuna possibilità di vincere un piatto con l'Aprilia in Australia.

"Dobbiamo capire perché abbiamo spesso questi problemi di trazione", ha detto Maverick Viñales (28) dopo 27 giri con lo stesso problema del suo compagno di squadra Aleix Espargaró. "Su alcune piste abbiamo un grip perfetto e siamo i più veloci. Poi, in altri casi, abbiamo un'impennata così enorme che ci troviamo a sbattere con i piloti più deboli", ha dichiarato l'attuale settimo pilota del Campionato del mondo, che non ha fatto uscire il cuore dal box.

"Sapevo già da venerdì che questo fine settimana non avrebbe funzionato. Per questo non sono deluso. Dobbiamo accettarlo. Ma dovremmo finalmente scoprire qual è il problema. Non è un problema di elettronica, ci manca il grip meccanico", ha detto il 25 volte vincitore di un GP, che ha ottenuto i suoi successi in quattro classi (125 cc/Moto3/Moto2 e MotoGP). "Non dobbiamo abbassare la testa, ma continuare a lavorare duramente sulle cause. Non potremo che trarne beneficio nella prossima stagione".

"Perdiamo molto tempo soprattutto in accelerazione in uscita dalle curve strette", ha analizzato ancora Viñales. "La gomma è calata molto presto in gara, quindi ho dovuto concentrarmi soprattutto sulla gestione degli pneumatici. In altre parti della pista abbiamo avuto meno svantaggi. Nel settore 3 sono stato il più veloce", e ha visto anche degli aspetti positivi nella modesta prestazione del team factory della veneziana Noale.

"Sono un po' più ottimista per la volata di domenica. Allora guideremo con la mescola morbida al posteriore e all'anteriore. In questo modo avremo un po' più di grip", ha detto Maverick.

Ma resta da vedere se gli dei del meteo non distruggeranno queste modeste speranze.

Risultato Gara MotoGP, Phillip Island, 21.10.2023

1° Zarco, Ducati, 27 Rdn in 40:39.446 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec.

3° Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4° Binder, KTM, + 0,816

5° Martin, Ducati, + 1,008

6° Bezzecchi, Ducati, + 8.827

7° Miller, KTM, + 9.283

8° Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.387

9° Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10° Bastianini, Ducati, + 12.523

11° Viñales, Aprilia, + 13.992

12° Marini, Ducati, + 17,078

13° Oliveira, Aprilia, + 19.443

14° Quartararo, Yamaha, + 20.949

15° Marc Márquez, Honda, + 21.118

16° Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17° Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18° Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19° Nakagami, Honda, + 37.758

Caduta: Augusto Fernández, KTM

Caduta: Joan Mir, Honda

Non è partito: Alex Rins, Honda

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 31 gare su 40

1° Bagnaia, 366 punti. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 165. 7. Zarco 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 526 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 296. 3° Aprilia 274. 4° Yamaha 154. 6° Honda 150.



Campionato del mondo a squadre:

1.Prima Pramac Racing, 526 punti. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.