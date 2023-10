Maverick Viñales (11º): "Não baixem a cabeça".

"Temos de perceber porque é que temos muitas vezes estes problemas de tração," disse Maverick Viñales (28) depois de 27 voltas com o mesmo problema que o seu companheiro de equipa Aleix Espargaró. "Em algumas pistas temos uma aderência perfeita e somos os mais rápidos. Por outro lado, temos uma rotação tão grande que andamos aos encontrões com os pilotos mais fracos", disse o atual sétimo classificado do Campeonato do Mundo, que não fez uma cova de morte do coração.

"Já sabia na sexta-feira que este fim de semana não ia correr bem. É por isso que não estou desiludido. Temos de aceitar isso. Mas temos de descobrir finalmente qual é o problema. Não é um problema de eletrónica, falta-nos aderência mecânica," disse o 25 vezes vencedor de GP, que alcançou os seus sucessos em quatro classes (125 cc/Moto3/Moto2 e MotoGP). "Não devemos baixar a cabeça, mas continuar a trabalhar arduamente nas causas. Só teremos a ganhar com isso na próxima época."

"Perdemos muito tempo, especialmente quando aceleramos nas curvas apertadas", analisou Viñales. "A borracha caiu muito cedo na corrida, por isso tive de me concentrar principalmente na gestão dos pneus. Noutras partes da pista tivemos menos desvantagens. No sector 3 fui o mais rápido", e também viu aspectos positivos no modesto desempenho da equipa de fábrica da Venetian Noale.

"Estou um pouco mais otimista para o sprint de domingo. Nessa altura, vamos conduzir com o composto macio na traseira e na frente. Dessa forma, teremos um pouco mais de aderência", disse Maverick.

Mas resta saber se os deuses do tempo não vão destruir estas modestas esperanças.

Resultado da corrida de MotoGP, Phillip Island, 21.10.2023

1º Zarco, Ducati, 27 Rdn em 40:39.446 min

2º Bagnaia, Ducati, + 0,201 seg

3º Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4º Binder, KTM, + 0,816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9,283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12,523

11º Viñales, Aprilia, + 13,992

12º Marini, Ducati, + 17,078

13º Oliveira, Aprilia, + 19,443

14º Quartararo, Yamaha, + 20,949

15º Marc Márquez, Honda, + 21,118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19º Nakagami, Honda, + 37,758

Queda: Augusto Fernández, KTM

Queda: Joan Mir, Honda

Não começou: Alex Rins, Honda

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 31 das 40 corridas

1º Bagnaia, 366 pontos. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 165. 7. Zarco 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 526 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1. Prima Pramac Racing, 526 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.